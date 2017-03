Frank Baer hat die größte Immendinger Glatze

Strumpfkugler vermessen zum Fasnetende die größten Kahlköpfe der Gemeinde.

Wenn die närrischen Tage dem Ende zu gehen, vollzieht sich bei der Immendinger Narrenzunft Strumpfkugler ein Ritual mit langer Tradition. So trafen sich am Dienstagabend wieder die noch Aktiven der Zunft mit den Herrn der Schöpfung im Wettbewerb, um den größten Immendinger Kahlkopf zu ermitteln: Glatzenkönig wurde heuer Frank Baer.

17 Aspiranten waren in diesem Jahr angetreten, um den begehrten Titel „Strumpfkugler des Jahres“ zu erringen. Nach der Überlieferung soll der Brauch auf eine ausgelassene Zecherei zurückgehen, bei der auch der vom Stopfei abgewandelte Zunftname kreiert wurde.

Weil es offenbar auch zu diesem närrischen Akt eine Verordnung gibt, muss die Ermittlung der „Landefläche“ durch gleich zwei Experten erfolgen.

Zunftmeister Peter Grieninger kündigte für die Aufgabe heuer einen neuen Messtrupp an. In Aktion war die närrische Vermessungsdirektorin Franziska Oblinger. Damit alles mit rechten Dingen zuging, überwachte Martin Hall als Obersachverständiger mit strengen Blicken den fröhlichen Spektakel. Mit viel Gaudi wurde jeweils die Länge und die Breite der haarlosen Fläche ermittelt. Um die Fülle von ermittelten Daten verarbeiten zu können, warf Andrea Grieninger das Rechenzentrum an. Zunächst gab es eine Hochrechnung, bis dann schließlich das Ergebnis feststand. Mit 512,5 Quadratzentimeter errang Frank Baer die Königswürde und wurde mit großem Applaus zum Strumpfkugler des Jahres ernannt. Ihm folgten Pascal Stieb auf Platz zwei mit 291 Quadratzentimeter und Manuel Stärk als Drittplazierter. Er brachte es auf 275 Quadratzentimeter. Die Sieger konnten auf das Treppchen steigen und wurden als Zeichen der Würde mit dem Immendinger Glatzköpfeorden ausgezeichnet.

Geklärt werden konnte bei der Gaudi auch die Frage, weshalb Männer eine Glatze bekommen. Aus Narrensicht war die Erklärung die, dass die Ursache vor allem hormonbedingt ist. So sollen die Sexualhormone im Laufe des Lebens die Haarwurzeln zerstören. Diese werden kleiner und kleiner und sterben schließlich ab.