Immendingen Flüchtlingsheim auf dem Witthoh bei Hattingen schließt bald

Landkreis Tuttlingen gibt mehrere seiner Gemeinschaftsunterkünfte auf. Gemeinden im Kreis sind bei Anschluss-Unterbringung der Flüchtlinge gefordert.

Das Flüchtlingsheim auf dem Witthoh bei Hattingen, seit Jahrzehnten größte Gemeinschafts-Unterkunft im Landkreis Tuttlingen, wird dieses Jahr geschlossen. Derzeit verfügt die Einrichtung über 155 Plätze, die im Zuge des von Kreis und Kreistag angestrebten Abbaumanagements ebenso aufgegeben werden sollen, wie Plätze in weiteren Gemeinschaftsunterkünften im Kreisgebiet. 2017 ist kreisweit ein Abbau von 488 Plätzen geplant. Die Flüchtlinge werden in modernen Anlagen in anderen Kreisorten untergebracht, eine Chance, die sich durch derzeit niedrige Zugangszahlen neuer Asylbewerber eröffnet. Als neue Herausforderung für die Kommunen erweist sich aber angesichts des angespannten Wohnungsmarkts die Anschluss-Unterbringung anerkannter Flüchtlinge.

Unterkunft Max-Eyth-Straße bleibt: Das Thema Wohnungssuche stand auch im Mittelpunkt eines Treffens von Bürgermeister Markus Hugger mit den in er neuen Immendinger Gemeinschafts-Unterkunft an der Max-Eyth-Straße 8 lebenden Flüchtlingen am Donnerstagnachmittag. Die Einrichtung, die derzeit 71 Plätze bietet, ist eines der vier Gemeinschaftsheime im Kreisgebiet, die auch weiterhin bestehen bleiben sollen. Hier sind seit rund einem Jahr unter anderem die Familien Hadji aus dem Irak und Amiri aus Afghanistan mit jeweils sieben Personen sowie Iman Allbwane aus Syrien mit ihrem Sohn untergebracht, die bereits anerkannte Flüchtlinge sind. Die ehrenamtlichen Helfer Andreas Bohle, Peter Mötzing, Ulrike Hartrampf, Gerda Kilian und Sozialarbeiterin Verena Auer versuchen, derzeit, für ihre Anschlussunterbringung Wohnungen zu finden.

Weniger Plätze

Bis zum Jahresende will der Landkreis Tuttlingen die Zahl der Plätze von in Gemeinschaftsunterkünften lebenden Flüchtlingen von 1393 auf noch 1064 abgebaut haben. Das größte Flüchtlingsheim, das geschlossen wird, ist das Witthoh-Gebäude nahe Immendingen. In verschiedenen Gemeinden und Städten wurden oder werden stattdessen neue, kleinere moderne Unterkünfte gebaut. Langfristig plant das Landratsamt nur noch vier Kern-Unterkünfte kreisweit für die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern weiter zu betreiben und zwar in Trossingen (101 Plätze), in der Max-Eyth-Straße in Immendingen (71 Plätze), in Tuttlingen (54 Plätze) sowie in Spaichingen (85 Plätze). (feu)