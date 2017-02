Immendingen Fließender Wechsel im Immendinger Kindergarten

Leiterin Elisabeth Kaupp hört nach 33 Jahren auf. Nachfolgerin Danja Kossmann arbeitet sich ein.

Der Februar 2017 ist ein ungewöhnlicher Monat in der 107-jährigen Geschichte des katholischen Kindergartens St. Josef Immendingen: Im Moment hat die Einrichtung wohl zum einzigen Mal gleich zwei Leiterinnen. Elisabeth Kaupp, seit August 1983 über 33 Jahre lang an der Spitze des Kindergartens, steht kurz vor ihrer Pensionierung und wird am Sonntag, 12. Februar, offiziell mit einer Feier verabschiedet. Ihre Nachfolgerin Danja Kossmann ist diesen Monat ebenfalls schon im Dienst, so dass sie die Kindergartenleitung fließend übernehmen kann. St. Josef ist der größte Immendinger Kindergarten und wird derzeit von 134 Kleinen aus der Kerngemeinde, aus Zimmern, Hintschingen und Mauenheim besucht.

Übernahme von Schwester Gerda: "Ich weiß noch genau, es war der 22. August 1983, als ich die Leitung übernommen habe," erinnert sich Elisabeth Kaupp an die Anfänge zurück. "Kurz zuvor war die Schwesternstation Immendingen vom Mutterhaus Hegne geschlossen worden und damit verließ auch die damalige Leiterin des katholischen Kindergartens, Schwester Gerda zusammen mit den Schwestern Werner und Agilberta, die Einrichtung und die Gemeinde," so Kaupp. Bis zu diesem Zeitpunkt waren es Ordensschwestern, die den Immendinger Kindergarten betrieben hatten, seit 1910 das "Schwesternhaus St. Josef" gegründet worden war. Das Gebäude ist auch heute noch das gleiche.

Zu Beginn der Tätigkeit von Elisabeth Kaupp als Leiterin hatte der Kindergarten vier Gruppen mit 110 Kindern und feste Öffnungszeiten. "Hermann Glökler und später Jürgen Rosin fuhren den Kindergartenbus, der die Kinder in allen Ortsteilen abholte," erzählt Elisabeth Kaupp. Die heute 63-Jährige lebte in den ersten Jahren noch in der einstigen Schwesternwohnung im Dachgeschoss des Kindergartens. Während eines aufwändigen Umbaus durch die Gemeinde, der das Gebäude gehört, war die Einrichtung Mitte der 80er-Jahre über einen längeren Zeitraum in der Grundschule untergebracht. Später wurden auch noch der Keller und schließlich das Dachgeschoss für die Nutzung durch den Kindergarten ausgebaut. In der Spitze wurden bis zu 163 Kinder in sechs Gruppen betreut. Viel Wandel im Kindergartenbetrieb: "Zu Beginn waren wir fünf Erzieherinnen, heute sind es 18," macht Elisabeth Kaupp den Wandel deutlich, der sich seit ihrem Start bei St. Josef vollzogen hat. Nicht nur am Gebäude, auch am Betrieb des Kindergartens hat sich viel geändert: Zunächst kamen verlängerte Öffnungszeiten, dann eine Ganztagsgruppe und nun werden auch Mittagessen für die Kinder angeboten. Mit diesen neuen Angeboten sank auch die Zahl der Kinder, die maximal aufgenommen werden dürfen, auf nun noch 134. Elisabeth Kaupps Nachfolgerin Danja Kossmann kennt sich in der Einrichtung bereits aus.

Abschied und Start

Elisabeth Kaupp wird am Sonntag, 12. Februar, mit einer um 10 Uhr beginnenden Sonntagsmesse in der St. Peter und Pauls-Kirche Immendingen von der katholischen Seelsorgeeinheit offiziell als Leiterin des Kindergartens verabschiedet. Die Messe wird von den Kindern und Erzieherinnen von St. Josef mitgestaltet. Anschließend findet im Pfarrheim ein Stehempfang statt, bei dem ein Abschiedsprogramm geplant ist. Die neue Leiterin Danja Kossmann wird im Anschluss an eine Fortbildung am Donnerstag, 9. März, um 8.30 Uhr im Kindergarten willkommen geheißen. An der Begrüßung wirken neben einigen Kindern Pfarrer Axel Mayer und Geschäftsführer Stefan Benner von der Verrechnungsstelle des Dekanats Hegau in Singen mit. (feu)