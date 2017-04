Immendingen Festliche und feierliche Palmweihe in Immendingen und in Geisingen

Festliche und feierliche Palmweihe in Immendingen und in Geisingen

Der Palmsonntag wird in der Region mit festlicher Weihe der Palmen und feierlichen Gottesdiensten begangen. In Immendingen (Bild links) segnet Pfarrer Axel Maier die von zahlreichen Kindern zum frisch geschmückten Osterbrunnen am Löwenplatz gebrachten Palmen. Bei herrlichem Wetter und milden Temperaturen zieht dann eine kleine Prozession zur nahen St. Peter und Pauls-Kirche. Mit dabei sind neben vielen Gläubigen vor allem die Erstkommunionkinder. In der Kirche zelebriert Pfarrer Maier dann den Palmsonntagsgottesdienst. In der Region Geisingen fanden am Samstag und Sonntag bei den jeweiligen Gottesdiensten oder Wortgottesdiensten die Palmweihen statt. In Geisingen segnete Pfarrer Adolf Buhl in der Nikolausstraße die Palmen, bevor dann die Palmträger, vorwiegend Kinder sie in einer Prozession in die Kirche trugen. Die meisten der Palmen wurden von der Frauengemeinschaft hergestellt. Bilder: Jutta Freudig/Paul Haug