Immendingen Fest der Immendinger Kirchenpatrone gefeiert

Gottesdienst und Pfarrfest beim Patrozinium der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul gut besucht.

Ganz im Zeichen der Kirchenpatrone St. Peter und Paul stand traditionell am ersten Juli-Sonntag das Pfarrfest der katholischen Kirchengemeinde Immendingen. Das Patrozinium begann mit einem Festgottesdienst, gefolgt von der weltlichen Feier im Pfarrheim. Dieses Jahr waren sowohl die Sonderkollekte während des Gottesdienstes als auch der Erlös des Pfarrfests zugunsten der Sanierung der Orgel vorgesehen. Bekanntlich muss das über 50 Jahre alte Kircheninstrument einer aufwändigen Restaurierung unterzogen werden.

Den Auftakt für das Patrozinium bildete ein von Pfarrer Axel Maier zelebrierter Festgottesdienst. Der Kirchenchor umrahmte den Gottesdienst, in dessen Rahmen auch die neuen Ministranten aufgenommen wurden. Nach dem Gottesdienst erfolgte wieder der Wechsel ins Pfarrheim. Der Pfarrgemeinderat, die katholische Frauengemeinschaft, der Kirchenchor, die Ministranten und die katholische öffentliche Bücherei sorgten für Bewirtung und Unterhaltung. Besonders gut angenommen wurde wie stets das Angebot aus der Festküche, zu dem in diesem Jahr ein Mittagsmenü mit Maultaschen und Salatplatte gehörte, aber auch der beliebte bunte Salatteller war erhältlich. Anschließend gab es wieder eine große Kuchentheke mit selbstgebackenen Kuchen und Torten. Trotz des regnerischen und kühlen Wetters waren die Eisbecher der Ministranten bei den Pfarrfestbesuchern ebenfalls sehr begehrt.

Auch beim Pfarrfest 2017 bestand Gelegenheit, sich am Informationsstand des Freundeskreises "Turmkapelle" über das historische Kleinod unterrichten zulassen. Erich und Gaby Börtzler informierten über die Arbeit der Turmkapellenfreunde, die dieses Jahr wieder im September beim Tag des offenen Denkmals mitwirken werden. Außerdem wurden Führungen im Kirchturm angeboten. An ihrem Infostand verkauften die Börtzlers zudem mit gutem Erfolg Karten für das Benefizkonzert zugunsten der Orgelsanierung, das am kommenden Freitag stattfindet. Die Pfarrbücherei präsentierte für die Besucher des Pfarrfests ihre neuen Medien und einen Bücherflohmarkt. Beim Trödelflohmarkt gab es wieder allerlei ungewöhnliche Schnäppchen zum Stöbern und Kaufen. Die Stände waren meist von etlichen Besuchern umlagert.

Kinder und die Erzieherinnen des katholischen Kindergartens St. Josef unterhielten die Besucher am Nachmittag mit Liedern und Tänzen. Die Kleinen bekamen vom Publikum im vollbesetzten Pfarrsaal viel Applaus.