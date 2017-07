Immendingen Erste Fahrvorstellung bei Daimler im Immendinger Prüfzentrum

Mit Prototyp über den Offroad-Kurs im Test- und Prüfzentrum. Teststreckenbau macht derzeit rasche Fortschritte.

Während der Bau der Teststrecken des Prüf- und Technologiezentrums rasante Fortschritte macht, gewinnt auch Immendingen als Daimler-Standort mehr und mehr an Bedeutung. Erstmals fand jetzt im Prüfzentrum die Fahrvorstellung eines außergewöhnlichen Prototyps statt, des 350 PS-starken, Sechszylinders E-Klasse All-Terrain 4x4², der eine völlig neuartige Mischung aus Geländewagen und Kombi ist. Journalisten der Automobilpresse testeten das Fahrzeug auf der Immendinger Offroad-Strecke und berichten in ihren aktuellen Ausgaben über das von Daimler-Ingenieur Jürgen Eberle entwickelte Einzelstück. Zuvor war das mit einem Erlkönig vergleichbare Fahrzeug im geschlossenen Transport nach Immendingen gebracht worden.

Einladung zur Testfahrt: "Gerne möchten wir Sie einladen, die Fahrvorstellung des E-Klasse All Terrain 4x4² auf dem Gelände des Daimler Prüf- und Technologiezentrums in Immendingen zu begleiten. Dort haben Sie die Möglichkeit, das Fahrzeug als Beifahrer auf unserer Offroad-Strecke, dem sogenannten 4x4-Modul, zu erleben. Neben dem Entwicklungsteam des Fahrzeugs stehen Ihnen auch Vertreter des Prüf- und Technologiezentrums für Gespräche und Interviews zur Verfügung." So lautete die Einladung zur ersten Testfahrt auf einer der Strecken des Immendinger Prüfzentrums mit einen Prototyp von Mercedes-Benz, den außer den Entwicklern noch niemand zu Gesicht bekommen hatte und der sich zudem in keinen der gängigen Fahrzeugtypen einzuordnen ist.

"Gerne möchten wir Sie einladen, die Fahrvorstellung des E-Klasse All Terrain 4x4² auf dem Gelände des Daimler Prüf- und Technologiezentrums in Immendingen zu begleiten. Dort haben Sie die Möglichkeit, das Fahrzeug als Beifahrer auf unserer Offroad-Strecke, dem sogenannten 4x4-Modul, zu erleben. Neben dem Entwicklungsteam des Fahrzeugs stehen Ihnen auch Vertreter des Prüf- und Technologiezentrums für Gespräche und Interviews zur Verfügung." So lautete die Einladung zur ersten Testfahrt auf einer der Strecken des Immendinger Prüfzentrums mit einen Prototyp von Mercedes-Benz, den außer den Entwicklern noch niemand zu Gesicht bekommen hatte und der sich zudem in keinen der gängigen Fahrzeugtypen einzuordnen ist. Entwicklungs-Ingenieur stellt vor: Der Entwickler persönlich, Ingenieur Jürgen Eberle stellte sein "Kind" dann im Prüfzentrum auch selbst vor. Ausgangsmodell war die Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain. Nach der Idee des Geländewagen-begeisterten Eberle entstand daraus im Sindelfinger Entwicklungszentrum ein besonderes Einzelstück, das in einer ganz anderen Offroad-Liga spielt: Die E-Klasse All-Terrain 4x4². Dank der neu konzeptionierten Mehrlenker-Portalachsen, die unter die E-Klasse All-Terrain "geschraubt" wurden, besitzt sie die doppelte Bodenfreiheit (42 Zentimeter) und damit die Voraussetzungen, um überall dort durchzukommen, wo andere Allrad-Fahrzeuge längst kapitulieren müssen.

Außergewöhnliches Fahrzeug: Daimler sieht in der Neuentwicklung ein "Multitalent". Tatsächlich lässt sich das außergewöhnliche Fahrzeug auch nicht einordnen. Es ist weder ein Kombi, noch ein Offroader, noch ein Geländewagen oder so genannter SUV (Sport Utility Vehicle oder deutsch in etwa Sport- und Nutzfahrzeug). Eigentlich handelt es sich um eine völlig neuartige Mischung aus allem. Dabei erhält man beim Mitfahren auf dem heimischen Testmodul im Inneren des Wagens außer dem Eindruck der völligen Geländegängigkeit vor allem auch denjenigen, in einer luxuriösen Limousine zu sitzen – einschließlich Massagesitzen...

Wo einst Panzer fuhren: Die Immendinger Teststrecken, teils noch im Bau, erweisen sich auch als interessante Herausforderung für den Prototyp. Hendrik Loos, Daimler-Entwicklungsingenieur für Fahrverhalten und Offroad-Performance, steuert den neuen All-Terrain durchs Gelände des ehemaligen Standortübungsplatzes, wo einst auch Panzer fuhren. Bewältigt damit steilste Abhänge und Steigungen, gröbsten Schotter oder auch aufgetürmte Stein-Hindernisse auf einer Fahrt durch den Wald. Nur vor dem nach heftigem Regen stark durchnässten Lehm auf dem Kurs muss das Fahrzeug halt machen, weil die Strecke zu rutschig ist. Am Ende der Fahrt bleibt der Eindruck, im Prüfzentrum zum ersten Mal etwas Einmaliges gesehen und erlebt zu haben.

Was das Fahrzeug kann

Der in Immendingen erstmals vorgestellte Prototyp E-Klasse All-Terrain 4x4² kann durch seine hochbeinige Optik über Stock und Stein kraxeln. Mit 420 Millimetern besitzt er mehr als doppelt so viel Bodenfreiheit wie das Serienmodell (160 Millimeter). Und die Wattiefe, also die maximale Gewässertiefe, die er durchwaten kann, liegt mit 500 Millimetern näher an der Offroad-Ikone G-Klasse (600 mm) als am Serien-All-Terrain (280 mm). Zudem kann das Fahrzeug einen Böschungswinkel (Übergangswinkel von der horizontalen Ebene in die Steigung eines Hangs) von fast 36 Grad bewältigen. (feu)