Immendingen Erschließung für mehr Immendinger Wohnhäuser

Zweiter Abschnitt im Baugebiet zwischen Immendingen und Zimmern wird vorbereitet.

Mit einem Aufwand von rund 340 000 Euro wird in den kommenden sechs Monaten der zweite Abschnitt des Wohngebiets "Am Freizeitzentrum II" zwischen Immendingen und Zimmern erschlossen. Lässt es die Wetterlage zu, beginnen die Arbeiten in diesem Monat. Die Fertigstellung der Erschließung ist für August vorgesehen. 15 Bauplätze für Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen in diesem Abschnitt, nachdem der erste Teilbereich des Gebiets 17 bereits veräußerte Bauplätze umfasst hat. Die restlichen Erschließungsarbeiten der Bauflächen für privates Wohnen hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung der Balinger Firma Stumpp übertragen. Sowohl Bürgermeister Markus Hugger als auch Ortsbaumeister Rainer Guggemos zeigten sich bei der Beratung erfreut über den Ausgang der Ausschreibung der Erschließung, an der sich insgesamt acht Baufirmen beteiligt hatten. Guggemos: "Die Kosten liegen rund zehn Prozent unter der Kostenberechnung." Der Aufwand verteilt sich auf 168 067 Euro für den Straßenbau, 132 034 Euro für die Kanalisationsarbeiten und 401 77 Euro für die Verlegung der Wasserleitungen.

Das Neubaugebiet "Am Freizeitzentrum" befindet sich in besonders günstiger Lage zwischen dem Einzelhandelszentrum, der projektierten Grün- und Freizeitanlage Amtenhauser Bach sowie dem Altort Zimmern. Der erste Bauabschnitt wurde bereits erschlossen. Die Bauplätze dieses Sektors sind zum großen Teil schon an Bauinteressenten verkauft worden und fanden schneller als erwartet Absatz. Erste Häuslebauer haben ihre Projekte dort bereits gestartet.

Auf Grund der Nachfrage der Bauinteressenten ließ es sich einschätzen, dass von den Interessenten vor allem Grundstücke für Einfamilienhäuser nachgefragt werden. Daher wurde der Anteil der Doppelhäuser im zweiten Bauabschnitt reduziert. Sechs ehemals für die Bebauung mit Doppelhäusern vorgesehene Grundstücke wurden zu drei Einfamilienhaus-Grundstücken umgewandelt. Durch den Verzicht auf eine Grünanlage hat man außerdem zwei weitere Bauplätze gewonnen. So können 15 private Wohnprojekte im zweiten Abschnitt realisiert werden.