Immendingen Entscheidung über Tuttlinger Musikschule fällt bald

Nach den Ferien erneutes Gespräch zwischen den Außenstellen und Tuttlinger Verwaltung.

Bei einem nach den Sommerferien anberaumten weiteren Gespräch soll die Entscheidung fallen, wie es zwischen der Musikschule Tuttlingen und ihren Außenstellen weitergeht. Die Gemeinde Immendingen ist vorerst bereit, ab dem Wintersemester 2017 ihren Festbetragszuschuss für die Eltern von Musikschülern von monatlich 17 auf 19 Euro und bei der Früherziehung von vier auf fünf Euro anzuheben. Außerdem werden die gemeindeeigenen Räume weiterhin kostenlos für den Musikunterricht zur Verfügung gestellt.

Diese Regelung, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet hat, gilt aber nur befristet für eine Übergangszeit von einem Jahr. Sollte es mit der Stadt Tuttlingen zu keiner Einigung kommen, könnte das bedeuten, dass die bisherige Privilegierung der Musikschule endet. Dann würde die Gemeinde für die qualifizierte Musikausbildung junger Immendinger allgemein zwölf Euro pro Monat bezahlen. "Ich habe schon mit der Musikschule Trossingen geredet," betonte Bürgermeister Markus Hugger im Gemeinderat. "Da sind wir willkommen."

Zuvor hatte Hugger dem Gremium einen Sachstandsbericht gegeben. In den letzten Monaten habe man viel Unruhe in Sachen Musikschule gehabt und wegen der neuen Kostenberechnungen der Stadt Tuttlingen sogar Rückzahlungen befürchten müssen. Daher sei der Vertrag der Außenstelle mit Tuttlingen fristgerecht zur Fasnachtszeit gekündigt worden. "Wir zweifeln nicht an der Qualität der Musikschule," erklärte der Bürgermeister, "wir wollen nur mehr Kostentransparenz und das Aufzeigen von Einsparmöglichkeiten." Er hob gleichzeitig hervor, dass es nicht sein dürfe, dass die Diskussionen auf dem Rücken der betroffenen Kinder und ihrer Eltern ausgetragen wird.

Zur aktuellen Situation erklärte Hugger, dass die Verwaltung dem Gemeinderat nach dem letzten Gespräch mit der Musikschule empfehle, die Zuschüsse an die Eltern wie genannt leicht anzuheben und für ein Jahr vorerst so weiter zu machen wie bisher. Direkt nach den Sommerferien werde es eine weitere klärende Zusammenkunft geben. "Ich setze mich aber nur an den Tisch, wenn die Tuttlinger Verwaltungsspitze auch dabei ist," so Huggers Hinweis an Oberbürgermeister Michael Beck. Finde man keine Lösung, sehe er keine andere Möglichkeit, als die Privilegierung der Musikschule aufzugeben.

Auf die Frage aus dem Gemeinderat, ob die allgemeine Bezuschussung von Musikauszubildenden mit zwölf Euro im Monat kostenneutral abgewickelt werden könne, gab es noch keine Antwort. Anspruch auf Förderung hätten neben dem Musiknachwuchs der Vereine, wie etwa des Musikvereins Zimmern, auch private Personen. "Die Zahl ist im Moment nur schwierig zu greifen", so Hugger. Der Gemeinderat folgte dem Beschlussvorschlag der Verwaltung.