Geisingen Emme und Schossel tratschen nicht mehr auf Geisinger Narrenbühne

Ingrid Hemens und Hannelore Fromm geben nach 25 Jahren ihre Rollen bei der Geisinger Frauenfasnet ab.

Die Geisinger Frauenfasnet ist um zwei Originale ärmer: Ingrid Hemens und Hannelore Fromm hatten als Emme und Schossel ihren letzten Auftritt, nach 25 Jahren beenden sie ihre Rolle.

Wenn die Geisinger Hexen ihre Hexenpost verkaufen, bangt schon manch einer, ob man ein Mißgeschick närrisch aufgebauscht in gedruckter Form wiederfindet. Was die Hexenpost für die breite Öffentlichkeit ist, ist und war bei der Frauenfasnet immer der Programmpunkt von zwei Dorftratschen: „Uff em Bänkli“ von Elsbeth Kreuzer und Theresia Vetter, die 15 Jahre so manche Story stets mit dem Satz „oj jegerli, oh jegerli“ beendeten. Vor 25 Jahren übernahmen Ingrid Hemens und Hannelore Fromm als Emme und Schossel diesen Programmpunkt. Von den meisten erwartet, von einigen gefürchtet. Teilweise recht altmodisch zurechtgestutzt, mit gestrickten Strümpfen, Schnürschuhen, einem alten Mantel und entsprechender Tasche und natürlich mit Kopfbedeckung in Form von Filzhüten oder aber auch historisch leger, standen sie auf der Bühne. Angriffe auf die Lachmuskeln waren vorprogrammiert, und das, was sie erzählten, blieb im Pfarrheim. Manches stand dann zwar später auch in der Hexenpost, denn etliche Geschichten kamen nicht nur zu Ingrid Hemens und Hannelore Fromm, sondern auch zur Redaktion der Hexen. Früher hat man viel erfahren und konnte dies am Frauenabend erzählen, wenn heute irgend etwas über jemanden erzählt wird und man kommt hinzu, ist plötzlich Ruhe. „Euch kann man nichts sagen, sonst kommt man an der Fasnet“, heißt es laut Ingrid Hemens. Es wurde immer schwieriger, entsprechende Mißgeschicke auch zu erfahren.

Bei solchen Auftritten ist man aber auch darauf angewiesen, etwas zu erfahren. "Aber 25 Jahre sind eine lange Zeit, wenn das unsere Nachfolger auch solange machen, dann ist gut", betonen Ingrid Hemens, die 65 Jahre alt ist und die zwei Jahre jüngere Hannelore Fromm. Ob es eine Nachfolge gibt, ist offen. "Ein Vierteljahrhundert ist lang und man muss dann aufhören, wenn alle sagen, es ist schade und nicht, wenn man dann hört jetzt kummet die zwei scho wieder“, sagt Hemens. Von der Vorsitzenden der Frauengemeinschaft, Ulrike Benz, erhielten sie ein Präsent und vom Publikum stehende Ovationen.