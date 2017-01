Immendingen Ein Vierteljahrhundert für Immendinger Kinder

Erika Bruss arbeitet seit 25 Jahren als Erzieherin katholischen Kindergarten in Immendingen.

Ein Vierteljahrhundert kümmert sich Erika Bruss als Erzieherin um die Kleinen im katholischen Kindergarten. Zu ihrem Arbeitsjubiläum gratulierten der Immendingerin Pfarrer Axel Maier und Kindergartenleiterin Elisabeth Kaupp im Rahmen einer kleinen Feier. Für Elisabeth Kaupp zählte das Arbeitsjubiläum zu einem der letzten offiziellen Termine in ihrer 33-jährigen Arbeitszeit als Leiterin von "St. Josef". Sie wird am Sonntag, 12. Februar, 10 Uhr bei einem Gottesdienst und einem Empfang der Seelsorgeeinheit St. Sebastian in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolgerin ist Danja Kossmann.

Elisabeth Kaupp dankte bei der Feier der Jubilarin Erika Bruss für ihr Engagement während ihrer 25-jährigen Tätigkeit als Erzieherin im Immendinger Kindergarten. Erika Bruss begann ihre Arbeit in St. Josef am 1. Januar 1992. Sie hatte bereits zuvor in Wolkendorf im rumänischen Siebenbürgen ebenfalls als Erzieherin gearbeitet. Die heute 61-Jährige hat drei Söhne, von denen zwei den Immendinger Kindergarten besucht haben. Sie war in verschiedenen der insgesamt sechs Kindergartengruppen tätig und arbeitet derzeit in Gruppe zwei mit Michaela Bürsner zusammen. Erika Bruss liebt bekanntermaßen Gartenarbeit, ist kreativ tätig und hält sich sportlich fit. Für ihr weiteres berufliches Leben hat die Jubilarin Altersteilzeit beantragt, die im Mai in Kraft trifft.

"Ein Vierteljahrhundert ist eine lange Zeit", meinte Pfarrer Axel Maier bei seiner Gratulation zum Jubiläum. Er dankte Erika Bruss für alles, was sie in dieser Zeit für die Kinder des Kindergartens getan hat. Dass sie so lange in der Einrichtung gearbeitet habe, sei ein Indiz dafür, dass sie gut aufgenommen worden sei, in einem guten Team arbeite und sich wohlfühle. Passend zu ihrem Hobby hatte Pfarrer Maier als eines der Jubiläumsgeschenke eine Orchidee mitgebracht, die er mit viel Aufwand gegen die eisige Winterluft geschützt hatte. Mit einem kleinen Vortrag zum Thema Zeit und mit dem persönlich auf die Jubilarin zugeschnittenen Lied "Wer hat heut' Jubiläum?" bedankten sich Kindergartenleiterin Elisabeth Kaupp und die Kolleginnen aus dem Erzieherinnenteam bei Erika Bruss.