Immendingen Drei Jahrzehnte Treue zur Firma Formo in Zimmern gewürdigt

Drei Jahrzehnte Treue zur Firma Formo in Zimmern gewürdigt

Günther Klostermann aus Hintschingen geht nach langjähriger Tätigkeit bei Werkzeug- und Modellbau GmbH in den Ruhestand.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Nach 30-jähriger Tätigkeit bei der Formo Werkzeug- und Modellbau GmbH in Zimmern geht Günther Klostermann aus Hintschingen in den Ruhestand. Er wurde am Donnerstagnachmittag bei einer Feier mit Geschäftsleitung und gesamter Belegschaft offiziell verabschiedet. Klostermann war bei Formo drei Jahrzehnte lang als CNC-Fräser tätig.

Der heute 63-jährige Jubilar hatte ab 1967 zunächst seine Ausbildung zum Maschinenschlosser bei der Firma Kramer in Gutmadingen absolviert und arbeitete dort bis 1980. Bis 1987 war er anschließend bei der Firma Zindt in Kirchen-Hausen als Fräser tätig. "Danach kam Günther Klostermann zu Formo und hat während seiner langjährigen Tätigkeit großes Engagement gezeigt, sich stets für das Firmeninteresse eingesetzt und hohe Loyalität bewiesen", betonte Geschäftsführer Jürgen Wüst (52) bei der Feier. Seniorchef Wolfgang Wüst überreichte dem Jubilar die Urkunde der Handwerkskammer Konstanz für 30-jährige Tätigkeit und dankte Klostermann ebenfalls für seine langjährige Arbeit.

Der Jubilar ist verheiratet, hat die beiden erwachsenen Söhne Stefan und Markus und ist ein "waschechter Hintschinger", wie er selbst betonte. Er sei 30 Jahre lang immer mit dem Fahrrad von Hintschingen nach Zimmern gefahren, berichtete der ehrenamtlich in Musikverein Zimmern und Feuerwehr engagierte, künftige Ruheständler. Lediglich nach dem Brand der Holzbrücke war das für ein paar Monate nicht mehr möglich.

Die Zimmerer Formo Werkzeug- und Modellbau GmbH wurde 1977 durch Werkzeugmachermeister Wolfgang Wüst (75) gegründet und ist seither am gleichen Standort im Werkzeugbau und der Lohnfertigung tätig. Seit rund zehn Jahren führt sein Sohn, Diplom-Ingenieur (FH) Jürgen Wüst, das Unternehmen, nachdem er eine Ausbildung zum Werkzeugmacher absolviert und danach Maschinenbau studiert hatte. Formo beschäftigt derzeit 16 Mitarbeiter.

Zu den wirtschaftlichen Aussichten für das Zimmerer Unternehmen befragt, erklärte Jürgen Wüst: "Das Jahr 2016 war für Formo sehr erfolgreich." Der Betrieb blicke mit Optimismus auf das neue Jahr.