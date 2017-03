Immendingen Drei Immendingen Straßenbaupojekte laufen an

Gemeinde Immendingen startet weitere Erschließungen für Wohn- und Gewerbeflächen.

Mit drei Straßenbaumaßnahmen startet die Gemeinde im Frühjahr die Erschließung weiterer, dringend benötigter Wohn- und Gewerbeflächen. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten für die zweite Anbindung des Wohngebiets "Stadtäcker", den Bau einer Stichstraße im Gewerbepark "Impuls" und die Erschließungsarbeiten im Bereich "Im Mauren-Erweiterung" in Hattingen. Positiver Effekt bei den Arbeitsvergaben: Der Aufwand für die Bauarbeiten ist durchweg niedriger als erwartet.

Im Gebiet "Stadtäcker" in der Immendinger Ortsmitte soll bekanntlich ein neues 16-Familien-Wohnhaus gebaut werden. Auf Grund der beengten Straßenverhältnisse ist es der Gemeinde wie berichtet gelungen, für den Bereich die Genehmigung einer zweiten Zufahrt zu erhalten. Ortsbaumeister Rainer Guggemos erläuterte im Gemeinderat, dass die neue Zufahrt vorerst nur provisorisch ausgebaut werden soll. Die abschließende Fertigstellung sei vorgesehen, wenn östlich des projektierten Neubaukomplexes ein weiteres Mehrfamilienhaus gebaut wird. Die Arbeiten an der Straße sollen am kommenden Montag beginnen und bis Ostern fertig sein, so Guggemos. "Dann könnten die Baufahrzeuge für das Mehrfamilienhaus sie vom ersten Tag an nutzen."

Statt der im Etat vorgesehenen 50 000 Euro kostet die Maßnahme, die an die Firma Walter, Trossingen, vergeben wurde, nur 41 863 Euro. Im Gewerbepark "Impuls" wird die Stichstraße zwischen den Firmen Eisele und Waldmann auf rund 80 Metern ausgebaut. Für die Erschließung mit Kanal, Wasserleitung und Straßenbau ohne Deckschicht werden 82 902 Euro ausgegeben. Die Firma Walter übernimmt auch diese Arbeiten, die einen Monat dauern und bis im Mai abgeschlossen werden sollen.

Ebenfalls an die Firma Walter vergeben wurde die Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Baugebiet "Mauren-Erweiterung" in Hattingen. Laut Guggemos werden dort zwei weitere Bauplätze mit Kanal, Wasserleitung und Straßenbau erschlossen. Der Aufwand für die Gesamtmaßnahme beträgt 172 879 Euro. Im Etat 2017 ist für das Projekt rund der doppelte Betrag in Höhe von 360 000 Euro eingestellt.