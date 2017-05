Hintschingen Drahtgeflecht soll Hintschinger Biberzähne bremsen

Landwirt Albin Keller schützt seine Streuobstbäume arbeitsaufwändig vor dem Appetit des Nagetiers.

Nahezu an jedem geeigneten Wasserlauf hat der Biber inzwischen Quartier bezogen. Auch das Altwasser der Donau bei Hintschingen hat er seit einiger Zeit neben der Kötach bei Geisingen und der Aitrach besiedelt. Die Heimkehr des in den 1830-er Jahren ausgerotteten zweitgrößten Nagetiers der Erde gilt zwar als einer der größten Erfolge im Natur- und Artenschutz. Wie keine andere heimische Tierart gestalten die streng geschützten Biber ihren Lebensraum.

Ihre Gestaltungskraft bringt die Biber jedoch in Konflikte mit dem Mensch. Sie vernässen nicht nur Nutzflächen, sondern fällen mit ihren scharfen Zähnen auch Bäume. Bäume bis zu einem Meter Durchmesser bringen sie zu Fall. Dabei machen sie auch von Nutzbäumen nicht halt. Dies ist auch am Hintschinger Altwasser der Fall. Zunächst haben sie sich an großen Laubbäumen zu schaffen gemacht. Inzwischen ist auch die entlang des Ufers stehende charakteristische Streuobstbaumreihe des Landwirts Albin Keller in Gefahr.

Die Hintschinger Biber hatten bereits begonnen, auch die für die Kulturlandschaft wichtigen Obstbäume anzuknabbern. Aus der Sorge um die auch für das Ökosystem bedeutenden Bäume, die er seit Jahren pflegt, und die Lebensraum für viele Pflanzen und Tierarten bieten, hat Keller gegen den Verbiss und die Fällung durch den Biber inzwischen Vorsorge getroffen. Dabei hat er nicht chemische Verbissschutzmittel eingesetzt, sondern arbeitsaufwändig alle Baumstämme mit einem Drahtgeflecht von einem Meter Höhe aus Viereckgeflecht ummantelt. "Um das Einwachsen zu verhindern bedarf es regelmäßiger Kontrollen", sagt Albin Keller. Er hofft damit seine Obstbäume, die in der Regel jährlich Ertrag liefern, schützen und für die Zukunft erhalten zu können.

Als reiner Vegetarier ernähren sich Biber im Sommer von Gräsern, Kräutern, Blättern und Gehölztrieben. Er hält keinen Winterschlaf. Im Winter fressen sie die Rinde von den Bäumen und Sträuchern. Er ist nachtaktiv und ein großer Meister im Bau von Dämmen. Den Tag verschläft er in seiner Höhle. .Die Population nimmt jährlich um etwa 25 Prozent zu.