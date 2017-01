Hintschingen Donaubrücke bei Hintschingen wird erneuert

An der Stelle des Bauwerks mit bewegter Geschichte überqueren Menschen seit Jahrhunderten Donau.

Brücken sind unterhaltungsaufwändige Bauwerke, teilweise müssen sie bereits nach geraumer Zeit erneuert werden. In jüngster Zeit häufen sich in der Region Immendingen notwendige Maßnahmen an diesen für die Infrastruktur bedeutenden Bauten. So musste der Landkreis vor zwei Jahren die in den 70-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts über die Donau und die Bahnlinie bei Hintschingen erstellte Brücke mit einem Aufwand von nahezu einer Million Euro grundlegend sanieren lassen. Die Gemeinde war im laufenden Jahr unvorhergesehen gefordert die durch Brand zerstörte Zimmerer Holzbrücke durch ein neues Bauwerk zu ersetzen und damit das Wahrzeichen des Ortes für die Zukunft zu sichern. Notwendig gewordenen ist auch die Erneuerung der 1958 an der Zufahrt zur ehemaligen Kaserne gebauten Brücken.

Aktuell steht die Gemeinde vor der kostenträchtigen Aufgabe die Donaubrücke, beim ehemaligen Bahnhof Hintschingen, zu erneuern. Diese bildet die Zufahrt zum gleichnamigen Wohngebiet. Im nächstjährigen Haushalt sind für das Projekt 620 000 Euro ausgewiesen. Um Begegnungsverkehr auf der ohnedies nur für drei Tonnen zugelassenen Brücke zu verhindern, wurde diese inzwischen durch beidseitig angeordnete Leitkegel verengt.

Seit Jahrhunderten kann man an dieser Stelle die Donau überqueren. Bereits im Jahr 1586 ist eine Brücke erwähnt. Die damalige Holzkonstruktion kostete jedoch viel Unterhaltung. Dies galt auch für die im Jahre 1775 gebaute neue Holzbrücke. Nahezu jährlich fielen Ausgaben für Reparaturen an, vorwiegend am Belag, am Geländer und durch Hochwasser verursachte Schäden. An den Reparaturen beteiligte sich damals das Haus Fürstenberg jeweils zur Hälfte. Die andere Hälfte verblieb bei der Gemeinde.

In jener Zeit gab es jedoch von der Brücke auch Einnahmen. Personen konnten die Brücke zwar unentgeltlich nutzen. Für Fuhrwerke und Tiere war jedoch ein Brückenzoll, eine Maut, zu entrichten, die vom Brückenaufseher eingezogen wurde. So waren beispielsweise auch für eine Ziege zwei Heller zu zahlen.

Bei einem großen Hochwasser im Jahre 1896 wurde die Brücke so schwer beschädigt, dass 1897 die heute noch bestehende Brücke als Eisenkonstruktion erstellt wurde für einen Betrag von 21 000 Reichsmark. Durch Zuschüsse verblieben der Gemeindekasse 5700 Mark.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges sprengte eine Pioniereinheit die Brücke mit einer Fünf-Zentner-Bombe. Die Sprengung war jedoch nur zum Teil geglückt, die Hälfte der Brücke blieb erhalten. Zu Fuß konnte man noch über die Eisenträger balancieren. Die Instandsetzung des Brückenbauwerkes erfolgte noch in demselben Jahr. Die letzte grundlegende Renovierung der Brücke geht auf das Jahr 1982 zurück.