Immendingen Dieser Mittwoch wird ein Immendinger Ausnahmetag

Vorbereitungen für die mögliche Beseitigung von zwei Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg laufen. Bundesstraße 311 wird eventuell ganztags voll gesperrt.

Mittwoch, der 7. Juni, könnte ein Ausnahmetag in der Geschichte der Gemeinde werden, sollten in der Donauaue zwischen Immendingen und Zimmern tatsächlich Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden, die vom Kampmittel-Beseitigungsdienst entschärft werden müssen. Genauso gut könnten sich die auf Grund von Luftbildaufnahmen und Magnetstrahlungstests gefundenen "Anomalien" im Boden als andere, harmlose Metallgegenstände erweisen und alle getroffenen Vorsorgemaßnahmen würden sich erübrigen. Dennoch ist die Gemeindeverwaltung derzeit dabei, am betreffenden Tag auf hundertprozentige Sicherheit zu gehen und bereitet sich mit umfangreichen Maßnahmen vor.

Räumdienst aus Profis: "Ich sehe der Sache entspannt entgegen. Die Leute vom Räumdienst sind Profis und wir sind nicht die erste Gemeinde, in der es möglicherweise solche Rückstände aus dem Zweiten Weltkrieg zu beseitigen gibt." Mit diesen Worten kommentierte Bürgermeister Markus Hugger nach der Rückkehr aus seinem Urlaub die aktuelle Situation. Ältere Bürger aus Zimmern, wie zum Beispiel Alois Schwörer, hätten bereits vor längerem auf solche möglichen Altlasten in Nähe des Bahnkörpers hingewiesen, nachdem die Gemeinde begonnen hatte, ihre Wohnbauentwicklung zwischen Immendingen und Zimmern auszudehnen. Und es hatte bereits bei den Neubauten der Firmen Leukhardt und Kohler Funde wie Sprengkörper oder Munitionskisten gegeben. Daher hatte die Gemeinde auch die notwendigen Voruntersuchungen gestartet, die dann zu der Fundstelle möglicher Blindgänger führten.

Vier Szenarien: "Wenn der Kampfmittelräumdienst am 7. Juni, ab 9 Uhr mit seiner Untersuchung beginnt, erwarten uns vier mögliche Szenerien", so Hugger. "Erstens wir finden einen Metallgegenstand, wie eine alte Badewanne oder ein Autowrack, zweitens es sind Kampfstoffe kleinen Kalibers ohne großen Entschärfungsaufwand, drittens es wird wegen der Entschärfung eine Evakuierung im 300- oder 500-Meter-Radius fällig oder im vierten, nur zu einem Prozent wahrscheinlichen Fall muss eine 1000 Meter-Zone evakuiert werden." Da der Verdachtsmoment anders als bei einem zufälligen Fund nun schon frühzeitig feststehe, bereite sich die Gemeindeverwaltung "generalstabsmäßig" auf den wichtigen Tag vor, betonte der Bürgermeister. Evakuierung und Sperrungen: Bereits seit dem 12. Mai wird die Bevölkerung über den möglichen Ablauf des Tages informiert (wir berichteten). Bürger, die innerhalb des 500-Meter-Radius' wohnen, werden schriftlich benachrichtigt, da für Gehbehinderte oder Kranke eventuell besondere Maßnahmen erforderlich sind. Die Polizei und die Feuerwehr werden am Tag selbst zwischen 9 und 18 Uhr mit Durchsagen und Kontrollen aktiv, sollte der Evakuierungsfall eintreten. Anlaufstelle und Aufenthaltspunkt für alle Betroffenen, die sich am Evakuierungstag nicht außerhalb aufhalten können, ist die Donauhalle. Sollte tatsächlich die Evakuierung eines 1000-Meter-Umkreises notwendig werden, wird sie erst am Folgetag vorgenommen. Der Bahn- und Straßenverkehr sind am Mittwoch, 7. Juni, ebenfalls von der Aktion betroffen. Neben Orts- wird vor allem die Bundesstraße 311 voll gesperrt und die Haltestellen in der Zone nicht angefahren. Sollten jedoch keine Kampfmittel gefunden werden, kann die jeweilige Sperrung aber auch schon frühzeitig wieder aufgehoben werden.

Bundesstraße gesperrt

Am Mittwoch, 7. Juni, wird die Bundesstraße 311 in Immendingen und Zimmern voll gesperrt. Die Sperrung beginnt nach Bestätigung eines Kampfmittelfundes und dauert bis zur erfolgreichen Entschärfung. Eventuell wird sie daher auch frühzeitig wieder aufgehoben. Der Evakuierungsradius soll personenfrei bleiben, lediglich der Anliegerverkehr ist bis zum gesperrten Abschnitt (Abfahrten Hintschingen sowie Bachzimmerer Straße) möglich. Die Umleitung erfolgt über die Landesstraße 225, die Kreisstraßen 5927 und 6129 sowie die Landesstraßen 191 und 185 nach Kirchen-Hausen zurück zur B 31. Die Bewohner des Wohngebiets Iltishalde müssen beachten, dass die Zufahrt zur Iltishalde in der Evakuierungszeit nicht möglich ist. (feu)