Immendingen Der Immendinger Geschichte auf der Spur

Spannende Exkursion im Rahmen der Reihe "Kreis-Kunst-Kultur". 40 Interessierte besuchen die beiden Schlösser und Bahnhof.

An die 40 Teilnehmer zeigten Interesse an einem historischen Rundgang durch Immendingen, den das Kreisarchiv- und Kulturamt Tuttlingen im Rahmen der Reihe "Kreis-Kunst-Kultur" angeboten hatte. Kreisarchivar Hans-Joachim Schuster und Heimatgeschichtsforscher Franz Dreyer führten zum Oberen und Unteren Schloss, zur katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul, an den Brennerhof und zum historischen Bahnhof der Gemeinde. Entsprechend dem Motto der Exkursion, "Immendingen – Dorf mit zwei Schlössern" bildeten die beiden markantesten Bauten des Ortes den Schwerpunkt des Rundgangs.

Oberes Schloss: Am Oberen Schloss gab Kreisarchivar Schuster eine Einführung in die geplante Tour und erläuterte die Geschichte des Gebäudes. Der älteste Teil ist der Ostbau, der einst zum Schutz der Burg von Wasser umgeben war und auf das 12. Jahrhundert zurückgeht. Im Lauf der Jahre wurden zwei Türme hinzugebaut und weitere Baumaßnahmen vorgenommen. Die Besitzer des Oberen Schlosses wechselten mehrfach, ehe ab 1672 als letztes Adelsgeschlecht die Familie Roth von Schreckenstein darin wohnte und es 1807 an die im Unteren Schloss lebenden Herren von Reischach verkaufte. 1834 erwarben es die Fürstenberger und bereits ein Jahr später wurde das Obere Schloss zur ersten Maschinenfabrik Badens, die Dreschmaschinen, Sägemühlen, Turbinen, Dampfmaschinen, Wein- und Obstpressen herstellte und über 120 Beschäftigte hatte. Später wurde sie ins Untere Schloss verlegt. Das Haus Hohenzollern war ab 1899 Besitzer des Oberen Schlosses. Seit 1956 ist es im Eigentum der Gemeinde, die es seit 1963 als Rathaus nutzt.

Kulturreihe des Kreises

Mit dem neuen Jahresprogramm des Kreisarchiv- und Kulturamts "Kreis-Kunst-Kultur 2017" bietet das Landratsamt Tuttlingen auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Höhepunkten an. Auf verschiedene Ausstellungen im Foyer des Landratsamtes, Künstlergespräche und -spaziergänge, Exkursionen in die Kreisgemeinden oder Kabarett- und Mundartabende können sich alle Kulturinteressierten freuen. Der Ausstellungs- und Veranstaltungsschwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Thema "Heimatwege – Heimatgeschichte". (feu)