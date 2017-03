Immendingen Daimler stellt speziellen Teststreckenbau in Immendingen vor

Daimler stellt speziellen Teststreckenbau in Immendingen vor

Bei sechstem Rundem Tisch wird über besonderes Verfahren für den Bau der überhöhten Kurven des Ovalrundkurses berichtet.

Der Bau der überhöhten Kurven des künftigen Ovalrundkurses im Daimler-Prüfzentrum Immendingen ist eines der Themen des sechsten Runden Tischs, zu dem der Stuttgarter Autobauer am Montag, 20. März, um 19 Uhr einlädt. Die Informationsveranstaltungen im Daimler-Forum, die seit Ende 2014 angeboten werden, finden bei der Öffentlichkeit großes Interesse. Bisher wurde mehrfach über die Baustelle, die Baustellenlogistik oder die Ausgleichsmaßnahmen zugunsten der Umwelt informiert, die auch beim sechsten Runden Tisch wieder angesprochen werden.

Daimler hatte schon vor Beginn der Bauarbeiten an dem 200-Millionen-Euro-Projekt angekündigt, einen offenen und transparenten Dialog mit den Bürgern der Region seines neuen Standorts führen zu wollen. Beim sechsten Runden Tisch geht es um den Fortgang der Bauarbeiten des Prüf- und Technologiezentrums sowie einen Ausblick auf anstehende Bauprojekte. So wird beispielswiese die geplante Fertigung der überhöhten Nord- und Südkurve der zentralen, 16 Meter breiten Teststecke "Ovalrundkurs" von besonderen, weltweit raren Maschinen vorgenommen, die Daimler bereits lange Zeit vor Baubeginn ordern musste. Bei dem Gesprächsabend wird auch erläutert, wie der Bau des neuen Daimler-Prüf- und Technologiezentrum Immendingen planmäßig vorankommt. Auf der "Bertha-Fläche", die zum Erproben und Testen von hochautomatisierten Fahrzeugen dient, wurde inzwischen nun die Schottertragschicht eingebaut.

Zudem hat Daimler begleitend zum Bau im Dialog mit Naturschutzverbänden bereits zahlreiche Umweltschutz-Maßnahmen umgesetzt oder weitere gestartet, wie beispielsweise die Entwicklung von Orchideenflächen oder die Maßnahmen in den Hanfgärten. Auch sind erste Erfolge bei der "Spritzbegrünung", einer Methode zur der Böschungsbegrünung mit Nass-Aussaat, sichtbar. Diese Aktivitäten werden beim sechsten Runden Tisch ebenfalls thematisiert. Die Teilnehmer haben an dem Gesprächsabend zudem wieder die Gelegenheit, sich direkt mit der Projekt- und Bauleitung auszutauschen.

Der Runde Tisch am Montag, 20. März, dauert von 19 bis etwa 21 Uhr. Interessierte sollten sich bis Donnerstag, 16. März, anmelden (telefonisch unter 07462/9242294 oder per Email an carmen.bergt@daimler.com). Aus Platzgründen werden nur die ersten 30 Anmeldungen berücksichtigt.