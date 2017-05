Immendingen Bürgermeister Hugger fordert bei Immendinger Umgehung Unterstützung vom Land

Daimler-Prüfzentrum soll künftig ohne Ortsdurchfahrt über neue Umgehung von Autobahn aus erreichbar sein.

Das Daimler Prüf- und Technologiezentrum als größtes Unternehmen im Raum Immendingen soll künftig einmal von der Autobahn 81 direkt über die neue Umgehung der Bundesstraße 311 erreichbar sein. Diese Forderung untermauerte der Immendinger Bürgermeister Markus Hugger beim Besuch der beiden Fachausschüsse "Verkehr" und "Umwelt" des baden-württembergischen Landtags. Die Politiker besichtigten in dieser Woche die Baustelle des Prüfzentrums und betonten ihren hohen Respekt für die reibungslose Abwicklung des Großprojekts im Miteinander zwischen Kommune, Landratsamt und der Daimler AG.

Hugger griff im Rahmen eines öffentlichen Gesprächs auf der Prüfzentrumsbaustelle das Lob der Abgeordneten auf, um die Landespolitiker hinsichtlich des Baus der Ortsumgehung in die Pflicht zu nehmen. Bekanntlich ist die Umgehung der Bundesstraße 311 für Immendingen und Zimmern seit kurzem in den "Vordringlichen Bedarf" aufgenommen. Dem Land Baden-Württemberg kommt nun aber die Aufgabe zu, das Projekt zu planen und dabei zeichneten sich in jüngster Zeit wachsende Schwierigkeiten ab. Nach den Plänen von Verkehrsminister Winfried Hermann sollen nämlich Planungen für die Maßnahmen im vordringlichen Bedarf in zwei Stufen unterteilt werden. In Stufe eins sollen alle Projekte, die bereits im Bau oder in der Planung sind, fortgeführt und abgeschlossen werden. In Stufe zwei sollen alle weiteren Projekte im Vordringlichen Bedarf, bei denen es noch keine Planung gibt, im Laufe des Jahres 2017 priorisiert werden. "Unter diese Kategorie, Projekte ohne Planung, fällt auch die Ortsumfahrung Immendingen.

Hugger erklärte nun beim Besuch der Landespolitiker: "Wir sind zu Beginn des Prüfzentrumbaus eine Art Dreier-Bündnis zwischen Gemeinde, Daimler und Land eingegangen, dass es sich hier um eine Win-Win-Situation handelt." Nicht nur Daimler und das Land sollten von der zügigen und reibungslosen Ansiedlung in Immendingen profitieren, sondern die Kommune auch. Das gelte unter anderem für die Umgehung, für die man jetzt nach der Aufgabe der Kaserne und dem Freihalten der möglichen günstigen Trasse durch Daimler eine ideale Lösung habe. Der Umgehungsbau sei auch eine "starke Forderung der Bürgerschaft" an das Land und er werde die Landesregierung "schon daran messen", dass man sich an die einstigen Versprechungen erinnere.

Was die Planung der Bundesstraßenprojekte durch das Land angeht, hatte sich in jüngster Zeit ein Personalmangel abgezeichnet, den bei dem Besuch der Landtagsausschüsse der Abgeordnete Thomas Hentschel thematisierte: "Das Land will für die Planungen 50 neue Ingenieure einstellen, die in den Bereichen der vier Regierungspräsidien tätig werden," hob er hervor. Abgeordneter Karl Rombach legte hohen Wert darauf, dass bei den Planungen der ländliche Raum gegenüber Ballungsräumen gerecht behandelt werde. Die Politiker wollen die Immendinger Anliegen in Stuttgart an den Verkehrsminister weitergeben.