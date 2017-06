Immendingen Bombensuche in Immendingen: Keine Blindgänger im Erdreich der Donauaue

In der Immendinger Donauaue hat die Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg ein schnelles Ende gefunden. Knapp eine Stunde nach dem Beginn des Einsatzes steht fest: An beiden Verdachtsstellen liegen keine explosiven Hinterlassenschaften.

Am Mittwochmorgen haben Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg und Arbeiter einer Spezialfirma damit begonnen, in der Immendinger Donauaue nach Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs zu graben. Bekanntlich besteht an zwei Stellen zwischen Immendingen und Zimmern der Verdacht, dass hier Blindgänger liegen könnten. Kurz vor zehn Uhr konnte die Polizei bereits Entwarnung an einer Stelle auf einer grünen Wiese geben. Hier wurde nichts gefunden, nachdem mit einem kleinen Bagger behutsam das Erdreich abgetragen wurde.

Danach zogen die Spezialisten mit ihrem Gerät an die zweite Fundstelle um. Kurz nach zehn Uhr gab es auch hier nach Grabarbeiten Entwarnung: Keine Bombe, die entschärft werden muss.

Im Falle eines Fundes sollte bekanntlich die Bevölkerung in einem weiten Umkreis um die Stelle evakuiert werden – solange bis der Blindgänger entschärft ist. Auch die Ortsdurchfahrt in Zimmern und Immendingen hätte dann für den Verkehr gesperrt werden müssen, auch für den Bahnverkehr hätte es Einschränkungen gegeben.

Im Immendinger Rathaus haben Polizei und Feuerwehr die Einsatzleitung eingerichtet.