Immendingen Bestattungen kosten in Immendingen ab Juli mehr

Gemeinderat befürwortet einhellig Gebührenerhöhung. Der Kostendeckungsgrad liegt vorerst bei 55 Prozent.

Zum 1. Juli steigen in Immendingen die Bestattungsgebühren. Der Gemeinderat befürwortete in seiner jüngsten Sitzung eine Anhebung der Gebührensätze. Ziel ist es, mit den eingenommenen Beträgen zumindest eine Kostendeckung von 55 Prozent zu erreichen. Ursprünglich hatte das Gremium sogar eine 60-prozentige Kostendeckung angestrebt. Nachdem jedoch die letzte Gebührenanpassung bereits fünf Jahre zurücklag, wäre der Kostensprung in diesem Fall zu hoch geworden. Mit der Gebührenerhöhung ging daher die Forderung vom Gremium aus, dass die Verwaltung spätestens in zwei Jahren wieder eine Neukalkulation der Sätze vornehmen und diese bei Bedarf frühzeitig wieder anpassen solle.

Hoher Zuschussbedarf: Bei der Haushaltsplanberatung für 2017 war vom Gemeinderat die unzureichende Kostendeckung bei den Friedhöfen bemängelt worden. Abzulesen war dies vor allem am letzten Rechnungsergebnis 2015, das einen Zuschussbedarf von 119400 Euro auswies und damit einen Deckungsgrad von lediglich 44 Prozent erreichte. Um künftig die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, war deshalb vom Gemeinderat eine Anpassung der Bestattungsgebühren angeregt worden mit dem Ziel, eine 60-prozentige Kostendeckung zu erreichen. Das Erreichen des angestrebten Kostendeckungsgrades hätte allerdings insbesondere bei den Gebühren für die Nutzung der Gräber und Urnennischen derart gravierende Steigerungen ausgelöst, dass sich die Verwaltung veranlasst sah, eine Alternativ-Berechnung vor zunehmen, die auf eine Kostendeckung von 55 Prozent abzielte.

Kompromiss vorgeschlagen: "Selbst wenn berücksichtigt wird, dass die Bestattungsgebühren letztmals zum 1. Juli 2012 angehoben wurden, sollte aus Sicht der Verwaltung überlegt werden, ob eine Ausrichtung der neuen Gebührensätze auf eine 55-prozentige Kostendeckung nicht die angemessenere Variante darstellt", so Kämmerer Patrik Müller. Auch Bürgermeister Markus Hugger empfand die Anhebung bis zu einer 60-prozentigen Kostendeckung als "extrem heftig" und plädierte für einen Kompromiss. Gemeinderat Michael Roesger (CDU) empfahl, die Gebühren künftig in kürzeren Abständen neu zu kalkulieren, damit bei der Gebührenanpassung weniger hohe Sprünge entstehen. Gemeinderat Peter Glökler riet ebenfalls, bereits 2019 eine Neukalkulation vorzunehmen. "Wir probieren, einen zweijährigen Rhythmus hinein zu bekommen", sagte Kämmerer Müller zu.

Neue Gebühren: Das Gremium folgte schließlich einstimmig dem Kompromiss-Vorschlag der Verwaltung, es bei einer 55-prozentigen Kostendeckung zu belassen. Zum 1. Juli werden die Bestattungsgebühren damit teurer. Die wesentlichen Änderungen sind unter anderem: Benutzungsgebühren für Bestattungen von Personen über zehn Jahren 663 Euro (bisher 600 Euro); für die Beisetzung von Aschen in Grabfeldern 355 Euro (295 Euro), von Aschen in Urnennischen 253 Euro (214 Euro), von Aschen in Baumgräbern 241 Euro (neues Angebot), von Aschen in Urnengemeinschaftsstätten für anonyme Beisetzungen 156 Euro (138 Euro); für die Überlassung eines Reihengrabes 1701 Euro (1493 Euro), eines Urnenreihengrabs 710 Euro (624 Euro), eines Urnengemeinschaftsgrabs 414 Euro (363 Euro); für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechen für ein einstelliges Wahlgrab 2479 (2176 Euro), ein zweistelliges Wahlgrab 3351 Euro (2942 Euro), ein zweistelliges und tiefes Wahlgrab 4571 Euro (4013 Euro), ein Urnenwahlgrab 1077 Euro (945 Euro), eine Urnennische 850 Euro (746 Euro), ein Urnenbaumgrab 850 Euro sowie für die Benutzung der Friedhofskapelle 414 Euro (363 Euro).

Neukalkulation

Bereits in zwei Jahren, also 2019 sollen die Gebühren für Bestattungen in Immendingen neu kalkuliert werden. Das beschloss der Gemeinderat bei der Diskussion der neuen Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung. Wesentlicher Grund dafür ist, zu große Sprünge bei den Gebührenanhebungen zu vermeiden. Die letzte Erhöhung auf die momentan noch bis Juli gültigen Bestattungsgebühren lag bereits fünf Jahre zurück und beruhte auf einer 2012 vorgenommenen Gebührenkalkulation. (feu)