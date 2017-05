Immendingen Besichtigung des Daimler-Testgeländes in Immendingen ein Renner

Die Besichtigungstouren des Daimler-Testgelände in Immendingen am Sonntag waren ein Publikumsmagnet. Das Angebot in Immendingen bietet Daimler ab 14. Mai jeden Sonntag an

Immendingen – Auch wenn das regnerische Wetter gestern nicht so richtig mitspielen wollte: Die geführten Besichtigungstouren über die Baustelle des Daimler Prüf- und Technologiezentrums Immendingen auf dem Areal der ehemaligen Oberfeldwebel-Schreiber-Kaserne erwies sich als Publikumsmagnet. Zu den Rundfahrten, die sich speziell an die Bevölkerung aus Immendingen und Geisingen richteten, strömten gestern laut Angaben des Veranstalters rund 250 Besucher.

"Wir legen seit Projektbeginn großen Wert auf Transparenz. Die Baustellenführungen speziell für die Einwohner Immendingens und Geisingens sind dazu ein wichtiger Baustein. Auch deshalb freuen wir uns über das große Interesse, auf das die Baustellentouren stoßen", erklärte Daimler-Pressesprecher Heiko Pappenberger im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Bereits zum Auftakt der Baustellentouren um 13 Uhr bevölkerten rund 70 Besucher das Projektbüro im ehemaligen Soldatenheim. Von dort und nach einer Einweisung durch Tourguide Florian Siegel und seine Kollegen ging es in Bussen auf die Baustelle, die schon durch ihre schiere Größe beeindruckte. Wer – und das waren nicht wenige – unter den Teilnehmern an der Tour mit dem Areal noch von seiner Bundeswehrzeit her vertraut war, erkannte den früheren Militärübungsplatz nicht wieder. Auch Besucher, die im vergangenen Jahr an einer der Baustellenführungen teilgenommen hatten, staunten über die Fortschritte, die die Bauarbeiten in der Zwischenzeit genommen haben. Von der zentralen Aussichtsplattform, die im Verlauf der rund einstündigen Tour angesteuert wurde, bot sich ein beeindruckender Panoramablick über große Teile des künftigen Prüfzentrums.

Insgesamt werden auf dem rund 500 Hektar großen Areal des Prüf- und Technologiezentrums rund 3,4 Millionen Kubikmeter Boden abgetragen, zwischengelagert und wieder aufgetragen. Bis 2018 entstehen rund 56 Kilometer Straßen, zwölf Kilometer Schotterwege und etwa 30 Hektar weitere Asphaltflächen, ergänzt durch eine Wildbrücke und Wildunterführung sowie verschiedene Stütz- und Lärmschutzwände.

Der Daimler-Erprobungsstandort in Immendingen gliedert sich in ein Prüf- und ein Technologiezentrum. Das Prüfzentrum auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz umfasst die Teststrecken, auf denen der alltägliche Verkehr in der Stadt und auf der Landstraße simuliert wird. Das Kernstück des Prüfzentrums ist der Ovalrundkurs mit bewässerter Strecke und Wasserdurchfahrt, auf dem Autobahnfahrten simuliert werden. In dessen Innern liegt der Handlingkurs, eine asphaltierte Strecke, die aufgrund ihrer Höhenunterschiede dem Nürburgring ähnelt. Eine knapp fünf Kilometer lange Messgerade findet sich ebenso auf dem Testgelände wie eine Fahrdynamikfläche, die so genannte Bertha-Fläche zum Erproben von hochautomatisierten Fahrzeugen und das Modul "Schlechtwegverschmutzung", das bereits in Betrieb gegangen ist.

Rund 200 Millionen Euro investiert Daimler in seinen neuen Standort in Immendingen, um zahlreiche Erprobungsfahrten von der Schwäbischen Alb und den Straßen Stuttgarts auf ein geschlossenes Prüfgelände verlegen zu können. Für Immendingen hätten als optimalen Standort mehrere Faktoren gesprochen, erklärten die Tourguides während der Besichtigungsfahrten. Dazu zählen die realitätsnahe Umgebung für Erprobungen, gute Verkehrsanbindungen und die Nähe zu den Daimler-Entwicklungszentren Sindelfingen und Stuttgart, aber vor allem auch, wie Daimler-Sprecher Pappenberger betonte, die positive Haltung der Immendinger Bürger, des Gemeinderats und der Kommunalverwaltung.

Baustellenführungen

Interessierte Bürger können die Daimler-Baustelle in Immendingen besichtigen, Anmeldungen für geführte Touren sind online unter dem Link www.baustellenfuehrung-immendingen.de möglich. Die Rundfahrten über die Baustelle finden immer sonntags statt und starten ab Sonntag, 14. Mai. Kinder können in Begleitung von Erziehungsberechtigten an den Führungen teilnehmen. Daimler weist ausdrücklich darauf hin, dass das Baustellengelände nicht barrierefrei ist. (tom)