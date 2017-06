Immendingen Bergparty der Ippinger "Sängerlust" auf dem Lindenberg

Das beliebte Waldfest des Ippinger Männergesangverein "Sängerlust" an Pfingsten lockte wieder zahlreiche Besucher an

Ippingen (man) Die Gäste beim Sängerfest an Pfingsten genossen den Blick vom Lindenberg über Ippingen. Schon zum Frühschoppen am Sonntag freuten sich die "Polka Rebellen" unter dem Motto "Wenn Blasmusik zur Gaudi wird" über ein volles Festzelt. Die Besucher konnten sich dabei über eine Polka nach der anderen und viel Gesang freuen. Bei der Schneesturmpolka ließ es ein Schneemann mitten im Juni schneien, beim Böhmischen Traum blieb keiner im Publikum ruhig sitzen. Ein toller langer Frühschoppen, zum ersten Mal in der über 40-jährigen Geschichte des Waldfestes mit Bier vom Fass, welches sich die Besucher schmecken ließen.

Mit viel Musik und dem Höhepunkt jedes Waldfestes, dem Freundschaftssingen, ging es schnell weiter. In diesem Jahr war der Männergesangverein aus Leipferdingen zu Gast auf dem Lindenberg, und die Männer sangen vom Wandern mit leeren Taschen durch Frankreichs Landen, ließen musikalisch mit Trinkliedern die Gläser klingen und lockten singend Stubenhocker in die Natur unter der Leitung von Tobias Hilbert.

Das Fußballer auch singen können, bewiesen dann der Projektchor des Männergesangvereins Ippingen und Dirigentin Lioba Manger, die gemeinsam mit den Vereinssängern in voller Inbrunst "Es geht mir gut" von Marius Müller-Westernhagen sangen. Mit viel Spaß sangen sie ebenso "Komm sei mein Passagier, flieg mit mir" und "Trink mit mir noch Bier an der Bar". Das Publikum zeigte sich begeistert und ließ sie erst nach einer Zugabe von der Bühne.

Am Abend sorgte die Band "Bodensee-Power" für Stimmung bei der Bergparty im Festzelt. Zu Volksmusik und Schlager wurde getanzt, geschunkelt und geklatscht. Für Unterhaltung sorgten auch die Teeniemädels mit ihrem Tanz und ein typischer Dreikampf, bei dem es galt zu nageln, zu sägen und Bier zu trinken.

Am Pfingstsonntag spielten zum Frühschoppen die "Porsche Musikanten" aus Behla im Festzelt auf. Nach dem traditionellen Pfundsägen am Nachmittag sorgten die Eschbacher Heimatmusikanten für einen gemütlichen Festausklang.

Ehrung: Für 40 Jahre aktives Singen im Ippinger Männergesangverein wurde Johannes Butschle zum Ehrenmitglied ernannt, genauso wie das passive Mitglied Alfred Graf, der seit 50 Jahren den Verein unterstützt, und Berthold Wenzler, der seit 25 Jahren aktiv im Verein singt und 18 Jahre Schriftführer im Verein war (von links)