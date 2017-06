Immendingen Benefizkonzert für Immendinger Orgelsanierung

Junge Stimmen sorgen für Hörgenuss in der Kirche St. Peter und Paul. Erlös dient für Hospiz und Sanierung der Orgel.

Junge Stimmen bringen am Freitag, 7. Juli, die Immendinger Kirche St. Peter und Paul zum Klingen. Die Sängerinnen des Mädchenchores Rottweil und des St. Ursula-Gymnasiums Villingen gastieren zusammen mit dem Sänger und Gitarristen Matthias Rapp und geben ein Benefizkonzert zugunsten der Orgelsanierung sowie der Hospizstiftung auf dem Dreifaltigkeitsberg Spaichingen. Für die dringend notwendigen Arbeiten an der Kirchenorgel sammelt die katholische Pfarrgemeinde Immendingen bereits seit längerem Spenden. Die hohen Kosten müssen von der Pfarrei bis auf einen Zuschuss alleine aufgebracht werden.

Bekannte Chöre: Das Benefizkonzert, das am nächsten Freitag, um 19 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul stattfindet, strebt nun gewissermaßen nach zwei Zielen: Zum einen werden zwei gute Zwecke erfüllt, zum anderen bringt das gemeinsame Auftreten und Zusammenwirken der Mädchenchöre und des Gitarristen Matthias Rapp den Zuhörern einen vielversprechenden Hörgenuss. Die Mädchenchöre unter der Leitung von Andreas Puttkammer sind weit über die Grenzen Süddeutschlands hinaus bekannt. Mit ihrem ausdrucksvollen und vielseitigen Gesang werden die rund 40 Mädchen den Raum der Immendinger Kirche in besonderer Weise mit Klang erfüllen. Zu ihrem Repertoire gehören Lieder aus verschiedenen Epochen wie auch Eigenkompositionen ihres Dirigenten. Klassische Hallelujas bis hin zu zeitgenössischen und modernen Stücken, wie etwa "Love Story" von Taylor Swift, "Just The Way You Are" von Bruno Mars oder "Weiße Fahne" von Silbermond stehen auf dem Programm des Konzertabends.

Matthias Rapp (38) wird mit seiner zwölfsaitigen Westerngitarre und seiner unverkennbaren tiefen rauchigen Stimme unter anderem Hits von Phil Collins, Brian Adams und Elton John interpretieren und erklingen lassen. "Ein Wochenausklang an einem schönen Sommerabend, bei Gesang und Instrumentalmusik von klassisch bis modern, wird bestimmt bleibende Eindrücke hinterlassen," betont Pfarrer Axel Maier. Dem Seelsorger ist es wichtig, dass der Erlös des Konzerts auch noch zur Hälfte an einen karitativen Zweck geht, also an das Hospiz nach Spaichingen fließt. Allerdings sei die Pfarrgemeinde Immendingen nach vielen Investitionen in die Kirchensanierung nun auch auf die Spendenbeträge zugunsten der Orgel angewiesen. Orgelsanierung dringend: Das wichtigste Kircheninstrument, das bereits vor fast 50 Jahren in St. Peter und Paul eingebaut wurde, ist laut der letzten Inspektion stark verschmutzt. Teils durch die Jahre, teils durch die Innenrenovierung der Kirche hat die Orgel gelitten und muss nun saniert werden. Nimmt man keine Reinigung vor, können sich aus dem Schmutz auch Stockflecken und sogar Schimmel entwickeln. Der Pfarrei wurde daher empfohlen, für eine grundlegende Säuberung sämtliche Orgelpfeifen auszubauen. Danach müssen sie dann neu intoniert werden. Außerdem gilt es, technische Defekte zu beheben. Für den Aufwand, der auf eine bis zu sechsstellige Summe geschätzt wird, erhält die Pfarrgemeinde lediglich einen zehnprozentigen Zuschuss der Erzdiözese. Den restlichen Betrag muss sie selbst finanzieren. Aus einer Reihe vorangegangener Sammelaktionen, wie auch nun wieder einer Spende aus dem Erlös des Pfarrfests am Sonntag, gibt es einen ersten Spendengrundstock, zu dem das Benefizkonzert weiter beitragen soll.

Kartenvorverkauf

Das Benefizkonzert mit den Sängerinnen des Mädchenchores Rottweil und des St. Ursula-Gymnasiums Villingen sowie dem Sänger und Gitarristen Matthias Rapp findet am Freitag, 7. Juli, in der Immendinger Kirche St. Peter und Paul statt. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn des Konzertes um 19 Uhr. Karten können im Vorverkauf bei der Sparkasse Immendingen und im katholischen Pfarrbüro Immendingen erworben werden, ebenso an der Abendkasse. Der Eintritt beträgt 15 Euro für Erwachsene und zehn Euro für Kinder bis zu 14 Jahren. (feu)