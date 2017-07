Immendingen Benefizauftritt für Sanierung der Immendinger Orgel ein Erfolg

Konzert auf hohem Niveau begeistert viele Zuhörer in der Kirche. Stehende Ovationen für Rottweiler Mädchenchor.

Moderne und traditionelle Arrangements in hellem, mehrstimmigem Chorgesang und ausdrucksvolle Gitarrenklänge begeisterten beim Benefizkonzert zugunsten der Orgelsanierung und des Hospizes auf dem Dreifaltigkeitsberg, das am Freitagabend in der Immendinger Kirche St. Peter und Paul stattfand. Das 500 Plätze umfassende Kirchenschiff war nahezu vollbesetzt, als die gut 40 jungen Sängerinnen des Mädchenchors Rottweil und des St. Ursula-Gymnasiums Villingen langsam singend entlang der Kirchenbänke zum Altarraum schritten. Abgelöst wurden die Mädchen dort bei ihrem Auftritt unter Leitung von Dirigent Andreas Puttkammer durch das Gitarrenspiel und den Gesang von Matthias Rapp.

Andreas Puttkammer freute sich zu Beginn des Konzerts über die große Resonanz, die der Auftritt des Mädchenchors bei den Besuchern gefunden hatte. Er kündigte ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Balladen an. Mit ihren Darbietungen, begleitet von Klavier und Rhythmusinstrument, verdeutlichten die Sängerinnen, warum sie zu den bekanntesten Mädchenchören Südwestdeutschlands gehören und auch schon im SWR Fernsehen zu Gast waren. Gesungen wurden Stücke wie "African Alleluja", "Dirait on" oder das traditionelle "Halleluja", aber ebenso Songs von Silbermond, Bruno Mars, Taylor Swift, Christina Perri oder Coldplay (was besonders gut ankam). Gitarrist Matthias Rapp (38) spielte auf seiner zwölfseitigen Westerngitarre und sang dazu Lieder von Phil Collins, Revolverheld, Elton John, Rainhard Fendrich, dem derzeitigen Superstar Ed Sheeran, Bon Jovi, John Legend, Bryan Adams und Michael Jackson. Gemeinsam interpretierten Chor und Rapp den Police-Hit "Every Breath You Take". Mit dem Silbermond Stück "Weiße Fahne", das eine Friedensbotschaft weitertrug, beendete der Chor das zweistündige Konzert.

Trotz der Aufforderung, den Applaus für den Schluss aufzubewahren, spendete das Publikum in St. Peter und Paul mehrfach Zwischenbeifall. Am Schluss gab es sogar stehende Ovationen für Chor und Gitarrist. Pfarrer Axel Maier bedankte sich für die Bereitschaft, das Benefizkonzert zu gestalten und dankte dem Vorbereitungsteam sowie der Familie Fässle für die Kontaktaufnahme zu den Ausführenden. Er sagte, dass der Aufwand für die nötige Sanierung der Orgel schon vor Jahren auf mindestens 80 000 Euro geschätzt worden sei und dass die Pfarrgemeinde für 90 Prozent der Kosten aufkommen müsse. Der Chor gab abschließend noch eine Zugabe und jedes Mädchen erhielt als Geschenk eine Rose.

Adventskonzert

Der Rottweiler Mädchenchor und der Chor St. Ursula Villingen werden in diesem Jahr noch ein weiteres Mal in der Kirche St. Peter und Paul gastieren. Wie Pfarrer Axel Maier bekannt gab, treten die Sängerinnen unter Leitung von Andreas Puttkammer am Freitag, 8. Dezember, um 19 Uhr bei einem Adventskonzert erneut auf. Der Abend wird von der Konzertpianistin Anne-Cécile Litolf am Flügel mitgestaltet. Der Kartenvorverkauf für das Konzert beginnt am 16. Oktober im Pfarrbüro. (feu)