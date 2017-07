Immendingen Beispielhafte Immendinger Firmenauslagerung besichtigt

CDU-Bundestagsabgeordneter besucht bei Sommertour neues Betriebsgebäude von Holzbau Zeller und Jochum.

Ein Modellbeispiel für eine gelungene Firmenauslagerung aus beengter Innerortslage in das Gewerbegebiet "Donau-Hegau" besichtigte der CDU-Bundestagsabgeordnete Volker Kauder im Rahmen seiner Sommertour. Gleich zum Auftakt seiner Bürgeraktion, die in diesem Jahr unter dem Motto "Unser Mittelstand" steht, informierte sich Kauder am Dienstagnachmittag über die Immendinger Firma Holzbau Zeller und Jochum und ihr neues Betriebsgebäude. Unter anderem bezog der Politiker bei seinem Rundgang Stellung zum Thema Baurecht und unterhielt sich mit den Mitarbeitern über die Arbeit im Handwerk.

Der Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Immendingen, Christian Abert, hieß den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Immendingen willkommen. Zu dem ersten Termin der Sommertour im Kreis Tuttlingen kam eine ganze Anzahl weiterer Mitglieder des Ortsverbands. Geschäftsführer Zimmermeister Harald Jochum gab zu Beginn einen Einblick in die Geschichte der Auslagerung des Traditionsbetriebs, der seinen Standort zuletzt an der Bachzimmerer Straße hatte.

"Ein Anreiz dafür, dass wir hier im Gewerbegebiet Donau-Hegau unsere neue Halle mit Bürogebäude und Lager gebaut haben, waren die Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)", betonte Jochum eingangs. Der neue Betriebskomplex habe nun über 3000 Quadratmeter Fläche, was bei einer innerörtlichen Expansion nie möglich gewesen wäre. Außerdem stehe mit Sohn Marius, der ebenfalls Zimmermeister geworden ist, ein Nachfolger für den Betrieb bereit, so dass man "den großen Schritt" gewagt habe. Jochum führte Kauder und die CDU-Mitglieder durch die neue, in kurzer Zeit fertiggestellte Halle und die übrigen Firmenräume.

Er wies dabei unter anderem auf die energiesparend ausgelegte Halle und die mit Holzhackschnitzeln, Restholz und Spänen betriebene Heizungsanlage hin. Derzeit werden bei Zeller und Jochum 14 Mitarbeiter beschäftigt, zwei weitere sollen noch hinzukommen.

Kauder erkundigte sich bei den Holzbaufachleuten über Fertighausbau. Harald Jochum erklärte, sein Betrieb sei auf Aufstockungen spezialisiert, mitunter komme es bei neuen Geschossen aber zu Problemen mit Bebauungsplänen. Der Politiker betonte, dass angesichts der Lage auf dem Wohnungsmarkt künftig eher zweite Vollgeschosse möglich sein müssten. Am Ende des Rundgangs dankte Bürgermeister Markus Hugger namens der Gemeinde, dass die Politik durch die ELR-Mittel die dazu beitrage, Firmenauslagerungen aus innerörtlichen Gemengelagen zu ermöglichen.