Zimmern Beim Musikverein Zimmern ist der Nachwuchs gesichert

56 in Ausbildung befindliche Kinder und Jugendliche sind die Reserve des Musikvereins.

Der Musikverein Zimmern kann eine erfolgreiche Jugendarbeit vorweisen. Wie die Vorsitzende der Bläserjugend, Sabrina Grünwald, bei der Jahresversammlung berichtete, gibt es 56 Nachwuchsmusikerinnen und -musiker, davon spielen 18 in der Stammkapelle, 20 sind in der Instrumentalausbildung, je neun lernen Blockflöte, beziehungsweise befinden sich in der musikalischen Früherziehung. Eine beachtliche Zahl war bei den Wettbewerben wieder erfolgreich. Auch der Bericht von Schriftführerin Jenny Fritsch verdeutliche die Vielzahl der das Jahr über unternommenen Aktivitäten. Ortsvorsteher Günter Heizmann zollte der Bläserjugend Respekt für ihre bemerkenswerten Leistungen.

Auch beim Musikverein an sich läuft es rund. Vorsitzender Wolfgang Wieser konnte in seinem Rückblick einmal mehr auf ein sehr aktives Jahr verweisen. „Es ist ganz schön viel, was der Musikverein leistet“, resümierte er. Zu den 50 Proben und 17 Registerproben kamen 30 Auftritte und sechs Arbeitseinsätze. Bei den Veranstaltungen waren das Dorfplatzkonzert als Premiere und das tolle Fest der Einweihung der neuen Donaubrücke herausragende Ereignisse. Aktuell zählt der Verein 281 Mitglieder, davon 41 Aktive.

Schriftführerin Jenny Hirt berichtete über die letzte Hauptversammlung und die zehn Vorstandssitzungen. Finanziell hat der Verein einen ausreichenden Rückhalt. Kassenprüfer Uwe Hofstetter bescheinigte Kassierer Kilian Baumann eine beispielhafte Kassenführung.

Dirigent Victor Sepulveda, seit über zehn Jahren musikalischer Leiter, würdigte die tolle Kameradschaft und zeigte sich mit den Leistungen im Grunde zufrieden, wenngleich er eine weitere Steigerung des nach dem Bericht von Florian Wieser auf 75 Prozent angestiegenen Probenbesuchs für wünschenswert hielt. Er regte den Aufbau eines Jugendorchesters an. Bürgermeister Markus Hugger brachte es in seinen anerkennenden Worten auf den Punkt: “Der gut aufgestellte Musikverein ist in Zimmern und der Gesamtgemeinde eine verlässliche Größe.“ Am 17. Juni wird es zusammen mit dem First Ukulele Orchestra wieder ein Dorfplatzkonzert geben. (wf)