Immendingen Bäuerlichkeit ist Trumpf bei der Ippinger Landjugendfasnet

Landjugend zeigt sich bei ihrem bunten Fasnetball ganz von der Landwirtschaft inspiriert.

"So ein Rausch ist schön" sangen zur Einstimmung der Landjugendfasnet fünf Bauern auf der Bühne der Lindenberghalle. Beim Motto "Bauernparty – Krawall im Stall" tummelten sich allerlei Hühner, Kühe, Schafe und Landwirte im Saal und freuten sich auf die Dinge, die da kommen sollten. Bauer Backa freute sich über die vielen Pseudolandwirte bei der Landjugendfasnet, die sich in diesem Jahr ein scheinbar leichtes Kostüm aussuchen konnten. Er als richtiger Landwirt zeigte ihnen, wo die Mistgabel hängt und erzählte aus seinem schweren Leben. Er kam mit einer Schubkarre voller verschiedener Reifen auf die Bühne und erzählte allerlei Ungewöhnliches vom vergangenen Jahr. Von Minifrikadellen, Steinen, an denen Katzen angebunden werden, von Fahrradreifen, Autoreifen und von der Verfolgungsjagd eines vermeintlichen Holzdiebes.

Durch das Programm führte mit Witz Bauer Niklas Zeller, der auch mit seiner Frau Spatzl Urlaub auf Mallorca machte und dort von Spreewaldgürkchen, Frikadellen und spanischen Gigolos umgeben war. Der Nachwuchs der Landjugend spielte "Witze neu verfilmt" und suchten bei diesen eine Mutter im Gilläloch, erzählten von dummen Bauern und dicken Erdäpfeln und schimpften am Landfrauenstammtisch über ihre bäurischen Männer. Und da es auch in Ippingen alleinstehende Landwirte gibt, die sich für eine Auflaufform halten, und darum eine Frau suchen, fand sich schnell einer, der bei der Fernsehsendung "Bauer sucht Traumfrau" mitmachte. Bauer Sepp, der sich für diesen Anlass extra eine neue Hose angezogen hatte, traute seinen Augen kaum als die Kandidatinnen auf seinem Hof einzogen und war froh, als die Hofwoche vorbei war und er wieder seine Ruhe hatte. Für die tänzerische Unterhaltung im Kuhstall sorgten erst die jüngsten Mitglieder der Landjugend, dann die etwas älteren, bevor die männliche Landjugend die Bühne und den Saal rockte. Sie wollten erst eine Party auf dem Land mit ihrem Mähdrescher, bevor sie sich doch entschlossen, Hof und Tiere zu verlassen und nach Malle zu fliegen – nicht ohne sich per Hechsler-Gruß zu verabschieden.