Immendingen Auszeichnung für treue Immendinger Musiker

Gemeindemusikkapelle und Blasmusikverband Hegau-Bodensee ehren Immendinger Aktive.

Für ihr langjähriges Engagement als Musiker haben die Gemeindemusikkapelle Immendingen und der Blasmusikverband Hegau-Bodensee beim Frühjahrskonzert in der Donauhalle zahlreiche Aktive geehrt. Auch eine Ernennung zum Ehrenmitglied und eine Verabschiedung standen auf dem Programm.

Die Auszeichnungen der Musiker mit Ehrennadeln, mit Urkunden und Geschenken nahmen Bürgermeister Markus Hugger, gleichzeitig Vorsitzender der Gemeindemusikkapelle, und der Präsident des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee, Johannes Steppacher vor. "Es ist schön, dass es so viele Menschen gibt, die sich in ihrem Leben der Musik widmen," meinte Bürgermeister Markus Hugger zu Beginn der Ehrungen. Präsident Steppacher dankte den Aktiven für ihre Bereitschaft, sich in den Dienst der Musik zu stellen und oft auch noch Verantwortung im Vorstand des Vereins zu übernehmen.

Geehrt wurden im Einzelnen: Für zehnjährige Mitgliedschaft von der Gemeindemusikkapelle und vom Blasmusikverband Hegau-Bodensee mit der Ehrennadel in Bronze: Linda Bausch, Lorenz Warmuth, Magnus Mink und Luca Kunz. Für zwanzigjährige Mitgliedschaft von Gemeindemusik und Verband mit der Ehrennadel in Silber: Manuela Frank, Pascal Stieb und Melanie Faller. Für 25-jährige Mitgliedschaft von der Gemeindemusikkapelle, vom Verband Hegau-Bodensee und vom Bund Deutscher Blasmusikverbände mit der Ehrennadel in Silber: Florian Keller und Volker Kunz, der gleichzeitig die Ehrenmitgliedschaft der Gemeindemusiker erhielt. Ebenfalls für 25-jährige Aktivität innerhalb der Kapelle in Immendingen: Heimrad Buhl.

Folgende weitere Ehrungen wurden vorgenommen: Markus Hienerwadel, Heimrad Buhl und Frank Frey sind 30 Jahre aktiv und erhielten daher die Ehrennadel in Gold des Bundes Deutscher Blasmusikverbände. Die Gemeindemusikkapelle zeichnete Rudolf Faller und Klaus Winkler für 30-jährige Aktivität aus. Nach 57-jähriger Aktivität und langjähriger Vorstandstätigkeit wurde Emil Rabold als aktiver Musiker aus den Reihen der Gemeindemusiker verabschiedet. Die höchste Ehrung des Abends erhielt wie berichtet Berthold Zaczyck, der der Kapelle seit 1975 angehört und 25 Jahre im Vorstand aktiv war. Präsident Steppacher überreichte ihm die "Lyra blau" des Bundes Deutscher Blasmusikverbände.