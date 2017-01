Immendingen Als Eisbruch die Immendinger Donaubrücke zerstörte

Am 28. Januar 1799 rissen große Eisstücke den äußeren Immendinger Donauübergang mit sich und sorgten für großen Schaden.

Durch die anhaltenden frostigen Temperaturen hat sich in einer ganzen Anzahl von Bereichen der Donau eine Eisschicht gebildet. In früherer Zeit wurden solche Eisbildungen gerne zum Schlittschuhlaufen, oder sich mit Schlitten auf dem zugefrorenen Fluss zu bewegen, genutzt. Hierfür ist die momentane Eisdecke jedoch noch zu dünn und insbesondere an Stellen mit einer stärkeren Strömung nicht tragfähig.

Eisbildungen auf der Donau waren für die Anwohner jedoch nicht immer eine erfreuliche Sache. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu verheerenden Eisbrüchen. Am 28. Januar jährt sich wieder ein solches schlimme Naturereignis. Nach den Aufzeichnungen des damaligen Pfarrers Johann Georg Löhle, der von 1776 bis 1801 in Immendingen wirkte, erwies sich dieser Januartag des Jahres 1799 geradezu zu einem Schicksalstag.

Vom 26. Dezember bis 22. Januar herrschte damals eine Kältewelle mit Temperaturen von meist unter 22 Grad minus. Das Eis auf der Donau war nahezu „drei Schuh“ dick. In den folgenden Tagen änderte sich das Wetter. Es wurde milder und regnete ununterbrochen. Der Wasserstand der Donau war durch die anhaltenden Niederschläge, den aufgetauten Schnee und „und die von allen Seiten zuströmenden Bäche“ stark angestiegen. Der 28. Januar sollte damals zu einem Tag der Gefahren werden. Bereits um acht Uhr hatte der Kampf zwischen den reißenden Fluten und dem sich einengenden Eis begonnen. Unter Krachen und Knallen schoben sich die Eismassen aufeinander und widersetzten sich hartnäckig dem Strom. Die Kraft der Fluten riss brausend große Eisstücke mit sich fort. Diese prallten wirbelnd gegen alles, was ihnen im Weg war.

Die Einwohner von Immendingen eilten an die Donau, um das schreckliche Naturschauspiel zu sehen. Sie mussten miterleben, wie die äußere der damals zwei Donaubrücken von den steinernen Pfeilern gehoben und stückweise fortgerissen wurde.

Schließlich hielten auch die Pfeiler den Eisschollen nicht stand. Sie gingen ebenfalls weitgehend in Trümmer. Die innere Brücke wackelte zwar, wurde von dem Eisgang jedoch nicht mitgerissen. Durch den auftretenden Rückstau standen die tiefer gelegenen Häuser des Ortes jedoch im Wasser.

Von flussaufwärts kamen den ganzen Tag über Trümmer von Brücken, Häusern und losgerissenen Bäumen hinzu. Auch flussabwärts kam es zu großen Schäden. So wurde in Möhringen das Haus des Bleichers ein Opfer des Eisbruchs. Die vor wenigen Jahren in Tuttlingen neu erbaute Brücke hielt dem Druck zwar zunächst stand. Auch sie stürtzte jedoch schließlich in die Fluten und teilte damit das Schicksal vieler Flussübergänge weiter stromabwärts.