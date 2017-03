Immendingen Abschied von Immendinger Schule kommt nach 41 Schuljahren

In ihrer am Freitag endenden Berufszeit war Schulsekretärin Roswitha Noppenberger Anlaufstelle für ganze Schülergenerationen.

Sie ist hunderten von Immendinger Schülern seit vier Jahrzehnten ein Begriff. Ganze Schülergenerationen der Schlossschule, aber auch der Sonder- und Realschule Immendingen kennen Schulsekretärin Roswitha Noppenberger, die am Freitag zum letzten Mal an ihrem Schreibtisch Platz nehmen wird. Der letzte Arbeitstag wird ein kurzer sein. „Ich habe schon gehört, ich soll von den Schülern abgeholt werden,“ sagt sie mit ihrem bekannt bescheidenen und liebenswerten Lächeln. Es wird eine zweite Abschiedsfeier mit den Kindern und den Lehrern in der Aula geben. Aber das darf sie eigentlich gar nicht wissen. Von Bürgermeister Markus Hugger ist sie bereits in der vergangenen Woche verabschiedet worden.

Vieles war noch völlig anders, als die gelernte Industriekauffrau Roswitha Noppenberger (65) Ende 1975 ihre Arbeit als Schulsekretärin an der Schlossschule unter Rektor Anton Uhrhan aufgenommen hat. „Ich arbeite gern mit Kindern“,“ sagt sie schlicht auf die Frage, warum sie diesen Beruf gewählt hat. Am wichtigsten ist ihr, dass die Schüler immer zu ihr gekommen sind, wenn sie Hilfe gebraucht haben.

„Wenn sie Bauchweh hatten, sich gestoßen hatten oder wenn die Kinder aus dem Diabetiker-Kinderheim Witthoh Traubenzucker brauchten...“ Natürlich waren ihre Aufgaben als Schulsekretärin vielfältiger. Alle Verwaltungsarbeiten für die Schule wurden erledigt, Schulanmeldungen angenommen, Schülerausweise ausgestellt, Kidcard-Anträge bearbeitet, Unfallmeldungen geschrieben und, und, und.

Insgesamt 19 Jahre, bis 1994 arbeitete Roswitha Noppenberger unter Rektor Uhrhan und Konrektor Manfred Moser. Danach folgen 16 Jahre mit Rektorin Sigrid Blank und dem schon 2005 früh verstorbenen Konrektor Hans-Michael Heber. Die heutige Rektorin Marion Leibold startete 2009 als Konrektorin und ist seit 2011 ihre Chefin.

Für die Hornenberg-Sonderschule war sie zwischen 1986 und 2014 insgesamt 28 Jahre unter den Rektoren Andreas Solleder und Klaus Diesmar tätig, auch in der Zeit, als diese noch in Zimmern unterrichtete. Seit es den Schulverbund der Werkrealschule mit der Realschule gibt, ist Roswitha Noppenberger sogar stundenweise während ihrer Halbtagsarbeit dort im Einsatz gewesen.

Um die Zeit der Wende, als auch Schüler aus der ehemaligen DDR neu auf die Schulen kamen, waren es einmal 560 Schüler in 22 Klassen, für die Roswitha Noppenberger Anlaufstelle war. Heute hat die Grundschule noch 260 Schüler. Deren neue Schulsekretärin wird ab Montag Tanja Sturm (42) sein. Die Verwaltungsfachangestellte kommt aus Gutmadingen, wo sie zuletzt bei der Ortsverwaltung tätig war.