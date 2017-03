Immendingen Ab Mai Einblick in Immendinger Daimler-Baustelle

Führungen starten und im Juni folgt Waldrundgang. Ab September arbeiten die ersten 100 Mitarbeiter im Prüfzentrum.

Ab September werden im neuen Daimler Prüf- und Technologiezentrum Immendingen die ersten hundert Mitarbeiter tätig sein, ein gutes Jahr später weitere hundert Beschäftigte. Die Bauarbeiten für das 200-Millionen-Euro-Projekt laufen derzeit planmäßig und profitieren von der guten Witterung. Voraussichtlich im Mai soll der Asphaltsonderbau an den beiden überhöhten Kurven der 16 Meter breiten Fahrbahn des Oval-Rundkurses beginnen, für den weltweit einzigartige Maschinen eingesetzt werden. Ab Sonntag, 14. Mai, können Besucher sich selbst wieder Einblicke in die Baustelle verschaffen, indem sie sich für eine Baustellenführung anmelden. Am 21. Juni ist wieder ein Waldspaziergang zu Ausgleichsmaßnahmen geplant.

Viele Informationen am Runden Tisch: Erste neue Informationen über das Prüfzentrum im Jahr 2017 erhielten 30 Teilnehmer am Montagabend am sechsten "Runden Tisch" im Daimler-Forum. In einem angeregten Gespräch wurden zahlreiche Fragen rund um das Großprojekt beantwortet. Eingangs gab Lother Ulsamer von Daimler eine Übersicht. Am so genannten "Infield-Tunnel" im Inneren des Testovals habe man auch im Winter arbeiten können. Die Erdarbeiten, bei denen bisher 2,4 Millionen Kubikmeter Erde bewegt wurden, seien im März wieder aufgenommen worden. In der Kaserne wird an der neuen Zentralwerkstatt gebaut, während nicht mehr benötigte Gebäude abgerissen werden.

Erste neue Informationen über das Prüfzentrum im Jahr 2017 erhielten 30 Teilnehmer am Montagabend am sechsten "Runden Tisch" im Daimler-Forum. In einem angeregten Gespräch wurden zahlreiche Fragen rund um das Großprojekt beantwortet. Eingangs gab Lother Ulsamer von Daimler eine Übersicht. Am so genannten "Infield-Tunnel" im Inneren des Testovals habe man auch im Winter arbeiten können. Die Erdarbeiten, bei denen bisher 2,4 Millionen Kubikmeter Erde bewegt wurden, seien im März wieder aufgenommen worden. In der Kaserne wird an der neuen Zentralwerkstatt gebaut, während nicht mehr benötigte Gebäude abgerissen werden. 2017 weitere fertige Teststecken: Nach der bereits in Betrieb befindlichen Schlechtwege-Verschmutzungsstrecke und den schon laufenden Erprobungen für autonomes Parken soll in diesem Jahr unter anderem die "Bertha-Fläche" fertiggestellt werden, das mit 91 000 Quadratmetern flächenmäßig größte asphaltierte Testmodul für autonomes Fahren und die Erprobung von Assistenzsystemen. Außerdem beginnt im Frühsommer der Sonderbau für die Nord- und Südkurve der markantesten Teststecke, des 4,1 Kilometer langen Ovalrundkurses. Die notwendigen Maschinen für die aufwändige Asphaltierung der geneigten Fahrbahnen wurden bereits im vergangenen Jahr durch Daimler gebucht. Bis 2018 werden für die Großbaustelle insgesamt 1,5 Millionen Tonnen Schüttgut benötigt, die auf Lastwagen angeliefert werden, wobei laut Ulsamer auf eine möglichst geringe Belastung der Anwohner geachtet wird.

Nach der bereits in Betrieb befindlichen Schlechtwege-Verschmutzungsstrecke und den schon laufenden Erprobungen für autonomes Parken soll in diesem Jahr unter anderem die "Bertha-Fläche" fertiggestellt werden, das mit 91 000 Quadratmetern flächenmäßig größte asphaltierte Testmodul für autonomes Fahren und die Erprobung von Assistenzsystemen. Außerdem beginnt im Frühsommer der Sonderbau für die Nord- und Südkurve der markantesten Teststecke, des 4,1 Kilometer langen Ovalrundkurses. Die notwendigen Maschinen für die aufwändige Asphaltierung der geneigten Fahrbahnen wurden bereits im vergangenen Jahr durch Daimler gebucht. Bis 2018 werden für die Großbaustelle insgesamt 1,5 Millionen Tonnen Schüttgut benötigt, die auf Lastwagen angeliefert werden, wobei laut Ulsamer auf eine möglichst geringe Belastung der Anwohner geachtet wird. Erste Ingenieure kommen: Nach Fertigstellung des Prüfzentrums sollen einmal rund 300 Beschäftigte dort tätig sein. Das erste Drittel nimmt bereits ab September die Arbeit auf, weitere 100 Beschäftigte werden es Ende 2018 sein. Bürgermeister Markus Hugger machte noch einmal deutlich, welche Herausforderung es für die Gemeinde darstellt, die notwendige Infrastruktur sowohl für die erwarteten Neubürger als auch für die an einer Neuansiedlung interessierten Gewerbebetriebe zu schaffen. Dabei setze man nicht nur auf Zulieferer für Daimler, sondern auf Unternehmen aus allen Branchen.

Nach Fertigstellung des Prüfzentrums sollen einmal rund 300 Beschäftigte dort tätig sein. Das erste Drittel nimmt bereits ab September die Arbeit auf, weitere 100 Beschäftigte werden es Ende 2018 sein. Bürgermeister Markus Hugger machte noch einmal deutlich, welche Herausforderung es für die Gemeinde darstellt, die notwendige Infrastruktur sowohl für die erwarteten Neubürger als auch für die an einer Neuansiedlung interessierten Gewerbebetriebe zu schaffen. Dabei setze man nicht nur auf Zulieferer für Daimler, sondern auf Unternehmen aus allen Branchen. Rege Diskussion mit Teilnehmern: Die Teilnehmer erkundigten sich unter anderem nach dem Böschungsbau, den Korrosionstests, der Wiederverwendung des Abbruchmaterials, der Entwässerung des Testareals, der Energieversorgung, der Herstellung der geplanten Kreisverkehre, den steuerlichen Vorteilen der Gemeinde durch die Ansiedlung des Prüfzentrums und verschiedenen Ausgleichsprojekten. Reiner Imdahl, Leiter Neue Prüfeinrichtungen, Biologe Dietmar Herold, Caroline Anstett, Projektleiterin Prüfzentrum Immendingen, und die Bauingenieure Conny Kahlert und André Bruckner beantworteten die Fragen.

Aus für Schießanlage

Das letzte Stück der Immendinger Bundeswehr-Ära wird Ende dieses Monats der Vergangenheit angehören: In gut zwei Wochen wird die Schießanlage geschlossen, die auch nach Abzug des Artilleriebataillons 295 im März letzten Jahres noch in Bundeswehrbesitz und in Betrieb blieb. Über die anstehende Schließung informierte Lothar Ulsamer beim sechsten Runden Tisch, nachdem die Frage nach den Altlasten auf dem Daimler-Gelände gestellt worden war. Nach der Schließung werde der Bund eventuelle Altlasten beseitigen und entsorgen, so Ulsamer. Im Herbst solle der Bereich an Daimler übergeben werden. (feu)