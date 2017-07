Immendingen 70 Starter bei zweitem Immendinger Mehrkampftag

Gemeinsame Spaß-Olympiade der fünf Immendinger Sportvereine trotz Hitze gut angenommen.

Kräftig schwitzen mussten die Teilnehmer am zweiten Immendinger Mehrkampftag, den der Sportverein 1920 TuS, der Turnverein, der Kegelsportclub, der Inline-Hockeyclub "Red Lions" und der Schützenverein auf dem Sportplatz veranstalteten. Dennoch beteiligten sich rund 70 Starter vom kleinen Kind bis zum Großvater an der Spaß-Olympiade und versuchten, möglichst viele Punkte für sich oder ihren Verein zu holen. Die Organisatoren zeigten sich angesichts der am Samstag herrschenden Temperaturen von über 30 Grad mit dem Erfolg der Neuauflage des Mehrkampftags zufrieden.

Insgesamt beteiligten sich zwölf Erwachsenen- und zwei Kindermannschaften sowie je vier Einzelstarter bei den Erwachsenen und den Kindern an dem Sporttag, der nach dem Beschluss der Veranstalter alle zwei Jahre stattfinden und in der Zukunft zur festen Tradition werden soll. Da pro Mannschaft vier bis fünf Personen starteten, summierte sich die Zahl der Teilnehmer zu einer unter den herrschenden Bedingungen wirklich stattlichen Zahl.

Der Parcours auf dem Immendinger Sportplatz zeugte von viel Fantasie der Organisatoren der fünf ausrichtenden Vereine. Angefangen mit Torwandschießen, über Staffellauf mit Jonglieren, bis hin zum Bogenschießen, Crosshockey, Weitwerfen oder Kegeln, überall mussten sich die Teams in viel Geschick und einem Schuss Sportlichkeit üben. Die Zuschauer und die jeweils anderen Teammitglieder feuerten die Starter an und sorgten so für Wettkampfatmosphäre.

In einer ersten Bilanz zum zweiten Mehrkampftag erklärte Olaf Wübbe, Vorsitzender des Turnvereins: "Die Hitze hat die Teilnehmerzahl zwar etwas gedrückt, aber wir sind dennoch zufrieden." Weiter betonte Wübbe: "Beim Mehrkampftag ist es auch wichtig, dass man sieht, die Immendinger Sportvereine sind da und sind gemeinsam aktiv." Die Veranstalter hatten außer dem Sportparcours auch eine Bewirtung organisiert, die gut angenommen wurde. Am Sonntagabend erfuhren die Teams bei der Siegerehrung, wie viele Punkte sie gesammelt hatten. Die drei Erstplatzierten jeder Kategorie wurden ausgezeichnet.