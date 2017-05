Immendingen 400 Liter Diesel aus Laster abgeschlaucht

Mit leerem Tank stand am Mittwoch ein tschechischer Lkw auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 311 bei Immendingen: Dem Fahrer wurde nachts, als er schlief, Diesel aus dem Tank gestohlen.

Der Fahrer hatte dort laut Polizei am Dienstagabend, um 18 Uhr eine Rast eingelegt und wollte in der Nacht weiterfahren. Als er um 2 Uhr den Motor seines Lastwagens starten wollte, war Ebbe im Tank. Bei der Nachschau stellte er fest, dass der abgeschlossene Tankdeckel mit Gewalt heruntergedreht und in den nahegelegenen Grünstreifen geworfen worden war.



Die Täter hatten unbemerkt etwa 400 Liter Diesel im Wert von zirka 600 Euro abgeschlaucht. Von den Dieseldieben fehlt jede Spur. Auf dem Parkplatz standen weitere Fahrzeuge, die von der Polizei geprüft wurden. Es wurden keine weiteren Diebstähle festgestellt.