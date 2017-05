Immendingen 24 Wehrleute absolvieren Ausbildung in Geisingen und Immendingen

24 Wehrleute absolvieren Ausbildung in Geisingen und Immendingen

Lehrgang vermittelt Teilnehmern aus dem Landkreis Feuerwehr-Grundwissen und Sprechfunkkenntnisse.

Feuerwehr-Grundwissen und Sprechfunk-Kenntnisse haben 24 Teilnehmer an einem Lehrgang erworben, der jetzt abgeschlossen wurde. Die Teilnehmer kamen aus dem Immendingen, Geisingen und dem Landkreis Tuttlingen. Die Lehrgangsleitung hatte Winfried Heitzmann von der Feuerwehr Immendingen.

Wie Winfried Heitzmann informierte, fand der Lehrgang in der Zeit von Anfang März bis Ende Mai statt. Es handelte sich um einen umfassenden Kurs „Grundausbildung, Teil 1“, der 74 Lehrgangsstunden beinhaltete, sowie einen integrierten Kurs „Sprechfunk“ mit zehn Stunden Dauer. Der Lehrgang wurde bei den Feuerwehren in Immendingen und Geisingen ausgerichtet.

Diese Ausbildung, an dem sich 23 Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau aus dem Landkreis Tuttlingen (Nendingen, Seitingen-Oberflacht, Aulfingen, Leipferdingen, Geisingen, Hattingen, Ippingen und Immendingen) beteiligten, ist Voraussetzung für die Teilnahme an Einsätzen und Übungen sowie an weiteren Lehrgängen.

In dem Kurs wird nach den jeweiligen aktuellen Feuerwehrdienstvorschriften und Richtlinien ausgebildet. Die Teilnehmer werden dabei unter anderem in den Bereichen „Brennen und Löschen“, „Gefährliche Stoffe und Güter“, Geräte- und Fahrzeugkunde, Brandbekämpfung, medizinische Erstversorgung, Rettung, technische Hilfeleistung, Sprechfunk sowie Zivil- und Katastrophenschutz geschult.

Lehrgangsleiter Winfried Heitzmann dankte allen neuen Feuerwehrleuten für ihre engagierte Mitarbeit im Unterricht und wünschte allen einen guten Start in die Feuerwehrkarriere. Sein besonderer Dank galt den Ausbildern Phillip Kannappel und Erwin Brunner (Immendingen), Karl Cech und Matthias Cech (Geisingen), Benny Schrader (Wurmlingen) sowie den Helfern Mirjam Brunner, Adrian Ginter, Ansgar Bosch und Chris Pauly.

Unterstützt wurde die Durchführung des Lehrgangs durch Betriebe der heimischen Wirtschaft. Winfried Heitzmanns Dank richtete sich daher vor allem auch an die Firmen Autohaus Dörflinger aus Kirchen-Hausen, die Daimler AG, Hans Pietsch und Feuerschutz Friedhelm Gut aus Immendingen für ihre Beiträge zum Erfolg der Ausbildung.