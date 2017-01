Immendingen 2016 bringt neuen Immendinger Babyboom

Das Standesamt in Immendingen hat im letzten Jahr 82 Geburten und 53 Eheschließungen registriert.

Das Jahr 2016 hat für die Donaugemeinde wieder einen Babyboom gebracht, der mit demjenigen von 2014 vergleichbar ist: Insgesamt 82 neue kleine Immendinger erblickten das Licht der Welt. Dieser Zahl stand mit 41 nur die Hälfte an Sterbefällen gegenüber, so dass die 6470 Einwohner zählende Gemeinde eine positive Bevölkerungsentwicklung aufweisen kann. Über die Zahlen seiner aktuellen Jahresbilanz informierte das Standesamt der Gemeindeverwaltung jetzt auf Anfrage. Keinen Niederschlag finden in der Statistik zum Jahresende die Daten aus der noch bis Anfang Januar 2016 genutzten Bedarfsorientierten Landeserstaufnahmestelle (BEA), die in der damaligen Kaserne eingerichtet war.

Insgesamt kamen im vergangenen Jahr in Immendingen mit den 82 Kindern deutlich mehr Babys als 2015 zur Welt, als es nur 56 kleine Erdenbürger waren. 2014 war es bereits eine Rekord-Geburtenrate von 83 Kindern. Die Babys wurden 2016 zwar wieder größtenteils in den Kliniken der umliegenden Städte geboren, leben jedoch mit ihren Familien in der Gesamtgemeinde. Das weibliche und das männliche Geschlecht waren bei den Geburten zu gleichen Teilen vertreten, denn die Mütter wurden von 41 Mädchen und 41 Jungen entbunden. Die meisten der neuen Immendinger Babys leben im Kernort: Insgesamt sind es 49 (30 Jungen, 19 Mädchen, 2015: 26 Geburten).

Auf die fünf Ortschaften entfallen folgende Geburtenzahlen: Hattingen neun (zwei Jungen, sieben Mädchen, 2015: acht Babys); Hintschingen keine (Vorjahr zwei Geburten); Ippingen zwei Mädchen (2015: zwei Geburten) , Mauenheim fünf (zwei Jungen, drei Mädchen, 2015: fünf Babys) und Zimmern 17 (sieben Jungen, zehn Mädchen, Vorjahr: 13 Geburten).

Der gestiegenen Geburtenzahl steht 2016 eine leicht rückgängige Zahl von Sterbefällen gegenüber: Das Jahr über sind 41 Immendinger gestorben, acht weniger als 2015. Zehn Sterbefälle wurden beim örtlichen Standesamt registriert, die restlichen Verstorbenen wurden der Gemeinde von außerhalb gemeldet. Einen Rekord erreichte im letzten Jahr die Zahl der Eheschließungen. Beim Immendinger Standesamt gaben sich 2016 insgesamt 53 Paare das Ja-Wort für den neuen gemeinsamen Lebensweg. 2015 hatten sich nur je 34 Männer und Frauen dafür entschieden, beim Immendinger Standesamt die Ringe zu tauschen, 2014 waren es 42 und 2013 52 Eheschließungen.