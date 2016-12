Hüfingen Jahresrückblick 2016: Das Ende einer Ära und ein Neubeginn

Wechsel im Hüfinger Rathaus: Als Nachfolger von Anton Knapp wird Michael Kollmeier gewählt

Hüfingen – Es war das einschneidende kommunalpolitische Ereignis in Hüfingen: Nach fast drei Jahrzehnten trat Anton Knapp nicht mehr bei der Bürgermeisterwahl an und machte Platz für einen Nachfolger. Und so durften die Hüfinger einen neuen Bürgermeister wählen – gleich zweimal. Denn von den fünf Kandidaten – Michael Kollmeier, Astrid Hennies, Niko Reith, Markus Baier und Alfred Wilhelm – konnte sich niemand beim ersten Urnengang durchsetzen.

Doch es kristallisierte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen heraus, als am 26. Juni die Stimmen ausgezählt wurden: Michael Kollmeier mit 37,6 Prozent und Astrid Hennies mit 35,22 Prozent hatten ihre drei Mitbewerber um das Hüfinger Bürgermeisteramt klar hinter sich gelassen. Während Kollmeier klar auf den Ortsteilen überzeugte, konnte die Hamburgerin die Hauptstadt für sich gewinnen.

Während Niko Reith mit 19,2 Prozent und Markus Baier mit 7,5 Prozent, auf eine erneute Kandidatur verzichten und der Nein-Kandidaten Alfred Wilhelm mit lediglich fünf Stimmen keine Rolle spielte, legten sich Kollmeier und Hennies noch einmal voll ins Zeug, um möglichst viele Wähler von sich zu überzeugen.

Letztendlich machten dann am 10. Juli – während die Fußballer von Portugal und Frankreich um den EM-Titel kämpften – ganz 183 Stimmen den Unterschied und sorgten für einen strahlenden Michael Kollmeier und eine enttäuschte Astrid Hennies, die ihren Rückweg nach Hamburg antreten musste. „Es ist ein besonderer Tag, auch wenn Deutschland nicht im Finale ist. Aber ich hoffe, dass die Hüfinger Bürger im heutigen Tag den Startpunkt für die nächsten zwei Jahrzehnte sehen“, sagte Kollmeier vor dem Rathaus.

Doch bevor Michael Kollmeier sein Amt antreten konnte, wurde erst einmal Anton Knapp verabschiedet und gleichzeitig zum Ehrenbürger von Hüfingen ernannt. Es war ein bewegender Abend in der Stadthalle. Viele Weggefährten hatten sich auf den Weg nach Hüfingen gemacht. Mit einem mehr als drei Stunden dauernden Festakt wurde die außergewöhnliche Leistung Knapps gewürdigt. Dabei wurde klar, alle Projekte, die er in seinen vier Amtszeiten angestoßen und umgesetzt hat, aufzuzählen, würde jeglichen Rahmen sprengen.

Die nächste Veranstaltung in der Festhalle ließ nicht lange auf sich warten, schließlich musste der neue Bürgermeister mit großem Bahnhof vereidigt werden: "Machen Sie mit und lassen Sie uns an der Zukunft unserer Stadt arbeiten. Gehen wir es gemeinsam an und arbeiten an Hüfingen als komplette Stadt", forderte Michael Kollmeier die Hüfinger bei seiner ersten offiziellen Rede als Bürgermeister der Stadt.