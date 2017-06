HausenerRotlicht-Viertel

Malerisch zwischen den Anhöhen Auenberg und Röte auf 730 m Höhe liegend – so beschreibt die Stadt Hüfingen ihren kleinen Stadtteil Hausen vor Wald auf ihrer Homepage. Und so kennt man den beschaulichen Ort mit seinen rund 525 Einwohnern an der Landstraße zwischen Kernstadt und Mundelfingen bislang auch, wo übers Jahr die Musik- und der Männergesangverein den Ton angeben. Ein typisches Baardorf eben.

Doch offensichtlich hat Hausen vor Wald Großes vor. Zwar hat der Ortschaftsrat keinen großen Wurf im Haushalt angemeldet, doch es gibt rätselhafte Signale, die untrüglich auf Großstadtflair hinweisen. Die bunten Zeichen eines Zeitenwechsels künden sich seit Freitag vor Pfingsten an, denn seither hat Hausen vor Wald eine Ampel! Die tat auch einen Tag genau das, was jeder von ihr erwartet: den Verkehr regeln. Denn ein Bautrupp war am Tag vor dem langen Wochenende angerückt und hat hier eine Weile viel Radau gemacht. Was genau, ist nicht überliefert. Und den Tag über hat die Ampel die wartenden Autos in Intervallen auch durchgelassen. Am Abend sind die Bauarbeiter ins Feiertagswochenende und seither verschwunden und haben als letzte Tat die Ampel von der Straße Richtung Hauswand gedreht.

Man hätte sie auch abschalten oder – noch besser – gleich mitnehmen können. So aber geht der nächtliche rot-gelb-grüne Diskolichtbetrieb den Anliegern auf den Geist und lässt Passanten in der Rotphase gar an ein erstes Baaremer Rotlicht-Viertel denken.