Hüfingen Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf B 27

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 bei Behla erlitten am Montagnachmittag zwei Personen schwere Verletzungen

Nach einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 27 bei Behla am Montag gegen 14 Uhr mussten zwei Menschen ins Klinikum eingeliefert werden. Ein Autofahrer war mit seinem Peugeot auf der B 27 von Hüfingen aus in Fahrtrichtung Blumberg unterwegs, als er kurz er nach der Ortschaft Behla aus bislang ungeklärten Gründen sein Fahrzeug stark abbremste.

Eine hinter ihm fahrende Frau eines Volkswagen konnte nicht mehr bremsen und knallte sodann mit großer Wucht auf das Heck des Peugeots. Dabei wurden sowohl die Fahrerin des VW wie auch der Fahrer des Peugeots schwer verletzt. Beide wurden nach dem Zusammenstoß durch Rettungsdienst und Notarzt ins Klinikum eingeliefert. Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Aufgrund der Bergungsarbeiten nach dem schweren Unfall war die Fahrspur der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Blumberg anschließend für längere Zeit gesperrt. Die Polizei ließ die Autofahrer an der Unfallstelle im Wechsel einspurig an den Unfallfahrzeugen vorbei. Dadurch kam es auf der Bundesstraße gestern Nachmittag in der Folge zu erheblichen Verkehrsproblemen in beiden Fahrtrichtungen, zeitweise fädelten sich die Fahrzeuge auf der Bundesstraße zu einem langen Stau in Richtung Blumberg auf.