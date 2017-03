Lucian Reich als Zeichenlehrer in Raststatt: In der nordbadischen Stadt arbeitete Reich jahrzehntelang als Zeichenlehrer am damaligen Großherzoglichen Lyceum. Iris Baumgärtel vom Stadtmuseum Raststatt nimmt diesen Abschnitt der Reich'schen Biografie unter die Lupe (12 Uhr). Ein Detail aus dieser Zeit erzählt Friedemann Kawohl vom Baarverein beim Pressegespräch: Reich habe sich über die schlechte Bezahlung an der Schule beklagt (12 Uhr).