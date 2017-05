Hüfingen Zwei Brüder: Einer besetzt Land, der andere zerreißt seine Bilder

Peter und Stefan Kees stellen im Stadtmuseum aus. Die beiden Brüder gehen an ihre Werke ganz unterschiedlich heran. Jetzt gibt es ihre Werke in einer Doppelausstellung zu sehen.

Das Stadtmuseum für Kunst und Geschichte rückt wieder die Gegenwartskunst in den Fokus. Nach der Jubiläumsausstellung „Weggefährten“, in der Werke von Lucian Reich dem Jüngeren und Johann Nepomuk Heinemann zu sehen waren, wird vom 19. Mai bis zum 20. August eine weitere Doppelausstellung gezeigt.

Zwei Künstler und Brüder – Peter Kees, geboren 1965 in Bayreuth, und Stefan Kees, geboren 1968 ebenfalls in Bayreuth –, die bisher ihre künstlerischen Positionen getrennt voneinander entwickelt und ausgestellt haben, werden erstmals in einem künstlerischen Projekt ihre Positionen in einen gemeinsamen Kontext bringen.

Beide Künstler hinterfragen in ihrer individuellen Arbeit grundlegende Aspekte der menschlichen Existenz und Gesellschaft. Da sie als Geschwister vergleichbar sozialisiert aufgewachsen sind, ist es nicht nur aus künstlerischer Sichtweise spannend zu beobachten, wie ähnlich und zugleich divergierend sie sich zu Themen positionieren, die in ihrer existenziellen Radikalität Parallelen zeigen und diese konzeptionell unterschiedlich beantworten. Der von den Künstlern gewählte Titel „P.S. Leben sieht anders aus“ spielt mit der Widersprüchlichkeit von Wunsch, Realität und Wahrnehmung, Schein und Sein, Sinn und Sinnlosigkeit.

Peter Kees versteht sich als Chronist und Vermesser gesellschaftlicher und menschlicher Phänomene. Dabei thematisiert er Grenzerfahrungen kollektiver wie subjektiver Art. Ein fortlaufendes – gerade in der heutigen Zeit sehr aktuelles – Projekt beschäftigt sich mit der Frage von Freiheit, Glück, Zuflucht und Utopie. Er besetzt jeweils einen Quadratmeter Boden, erklärt ihn zum Arkadischen Hoheitsgebiet und entzieht ihn damit jeglicher nationalen Bindung. Das aus der Antike bekannte Arkadien als Idealzustand von Gesellschaft und Individuum verortet er damit in der Realität. Landbesetzungen erfolgten bisher auf finnischem, deutschem, polnischem, schweizerischem, italienischem, österreichischem, tschechischem, belgischem und griechischem Gebiet. Im Juli 2016 wurde versucht, der türkischen Regierung über deren Generalkonsulat in München die Materialien für einen solchen arkadischen Quadratmeter zu überreichen. Erfolglos, das Türkische Konsulat verweigerte die Annahme und ließ Peter Kees des Platzes verweisen. Im Stadtmuseum Hüfingen präsentiert Peter Kees diese Verortungen Arkadiens.

Stefan Kees erforscht zum einen die Grenzen der Malerei, in dem er durch Zerreißen fertiger, ungegenständlicher Bilder und anschließende Schichtung des Zerrissenen den Bildträger – neben der Farbe – zum gleichwertigen Teil seiner Malerei erhebt. Zum anderen setzt er sich durch das scheinbare Zerstören seiner Malerei und durch die Neuordnung in einem anderen Kontext mit der Frage von Vergänglichkeit auseinander. In seinen Arbeiten wird Zeit sicht- und spürbar, Fragen nach dem „Danach“ tauchen auf und werden im wahrsten Sinne des Wortes genauso angerissen, wie der Gedanke, was am Ende bleibt: künstlerisch, materiell und existenziell.

Für die Ausstellung in Hüfingen arbeitete er beispielsweise im Jahr 2016 an einem seriellen Projekt zur Dokumentation des Phänomens Zeit, bei der er wöchentlich eine Arbeit fertigte. Der chronologische Zusammenschluss des Entstandenen repräsentiert letztlich ein Jahr Zeit und Kunst. So bleibt Stefan Kees’ Malerei stets ein sichtbares Zwischenergebnis eines dynamischen, prozesshaften künstlerischen und nichtkünstlerischen Vorgehens.

Ausstellung

Peter Kees & Stefan Kees: "P.S. Leben sieht anders aus", 19. Mai bis 20. August. Eröffnung am Freitag, 19. Mai, 19 Uhr. Einführung: Ariane Faller-Budasz, Kuratorin; Musik: Nadia Sofokleous, Verena Städele und Michaela Ummenhofer (Klarinetten). Museumstag: Sonntag, 21. Mai , geöffnet von 11 bis 18 Uhr, 13.30 Uhr Kinderworkshop „Kunst ist cool“, 14.30 Uhr Künstlergespräch mit Stefan Kees; Führung: Sonntag, 25. Juni, 15 Uhr; Katalogvorstellung: Sonntag, 23. Juli, 15 Uhr. Führungen und Workshops für Kinder/Jugendliche auf Anfrage.