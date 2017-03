Autofahrer übersieht beim Anfahren vom Fahrbahnrand nachfolgendes Fahrzeug

Ein 40-jähriger Autofahrer hat an Montag gegen 17.35 Uhr einen Unfall in der Hüfinger Hauptstraße verursacht. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand geparkt und wollte in Richtung Donaueschingen losfahren. Dabei achtete er nach Polizeiangaben nicht auf den Wagen einer 30-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von 7000 Euro, verletzt wurde niemand.