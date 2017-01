Hüfingen Wechsel an der Spitze des Hüfinger Seniorenkreises

Edeltraut Käfer folgt auf Otto Böhm. Erfolgreiche Arbeit seit knapp 50 Jahren

Hüfingen (gal) Der Seniorenkreis St. Verena in Hüfingen ist nicht nur eine sehr aktive und lebendige Abteilung der katholischen Kirchengemeinde, sondern zählt im Umkreis mit seinen monatlichen Veranstaltungen im Pfarrheim sogar im Vergleich zu Städten wie Donaueschingen oder gar Villingen zu den meist besuchten. Das abwechslungsreiche Programm bei den monatlichen Treffen ist bei den älteren Bürgern sehr beliebt und der Zusammenhalt der Gemeinschaft wird sehr geschätzt. Darauf sind das Leitungsteam und die Macher an der Spitze besonders stolz. Und das dürfen sie auch sein. Denn wer über 40 Jahre so kontinuierlich gute Arbeit leistet und sich gleichbleibenden Zuspruchs erfreut, macht nichts verkehrt.

Nun ist an der Führungsspitze des Leitungsteams ein Wechsel eingetreten. Aus Altersgründen möchte der Hauptorganisator Otto Böhm nicht mehr allein die Fäden in der Hand halten, mit denen er das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Programm für jedermann ab 60 Jahren bereit stellt. An seine Stelle rückt Edeltraut Käfer, die runde 20 Jahre jünger ist, aber diese verantwortungsvolle Aufgabe nur kommissarisch übernehmen möchte, da sie noch mitten im Beruf steht. Die siebenfache Mutter engagiert sich neben ihrer Arbeit in der Sozialstation auch noch in anderen Sparten der Kirchengemeinde. So ist sie im Caritas-Ausschuss, im Besuchsdienst, als Kommunion-Helferin und bei den Kfd-Frauen tätig. Seit einem Jahr führt sie bereits die Kasse im Seniorenkreis. In Eigeninitiative begleitet sie Sterbende und will diese Nächstenhilfe noch intensivieren.

„Im Leitungsteam des Seniorenkreises hat jeder seine Aufgabe, wir sind eine tolle Gemeinschaft grad so wie eine große Familie“, bestätigt Edeltraut Käfer den guten Zusammenhalt. Sie freut sich, dass Otto Böhm ihr weiterhin tatkräftig zur Seite stehen wird, denn sein Erfahrungsschatz ist unbezahlbar. Das Team besteht derzeit aus Irmgard Hall, Traudel Marx, Anna Münch, Renate Peschke, Angela Pollinger, Inge Schmid und Franziska Zeller. Sie alle sorgen dafür, dass bei den Veranstaltungen das Pfarrheim dekoriert und die Tische gedeckt sind, dass genügend Kuchen parat stehen, Kaffee gekocht wird und vieles mehr.

„Im Durchschnitt kommen rund 72 Gäste zu unseren Veranstaltungen ins Pfarrheim, das bedeutet, dass wir stets ein volles Haus haben“, berichtet Otto Böhm, der bei etlichen Treffen mit seinem Akkordeon für musikalische Unterhaltung sorgt. „Früher haben wir neben unseren Höhepunkten wie der Fasnet in der Ratsstube, dem Jahresrückblick in Bildern, dem Frühlings- und Herbstfest sowie der Nikolausveranstaltung sogar noch dreitägige Ausflüge angeboten. Jetzt gibt es bei uns noch zwei Halbtagesfahrten“, erzählt Böhm, der zusammen mit seiner Nachfolgerin auch für 2017 wieder eine tolles Programm zusammengestellt hat.

Jede Veranstaltung beginnt mit einem Gottesdienst um 14 Uhr in der Stadtkirche. Willkommen sind alle älteren Bürger, gleich welcher Konfession. Die nächste Veranstaltung findet am Dienstag, 24. Januar, 14 Uhr statt. Nach dem Gottesdienst zeigt Otmar Mayer seine Fotos im Jahresrückblick bei Kaffee und Kuchen.

Infoelement

Der Seniorenkreis St. Verena wurde in den 70-er Jahren von der Lehrerin Marlene Jakobi gegründet. Nach deren Ruhestand übernahmen viele Jahre Kuno und Käthe Fritschi die Führung bis Ende 2007. Ab diesem Zeitpunkt übernahm Otto Böhm neben dem Leitungsteam die Hauptorganisation. Jetzt tritt Edeltraut Käfer in seine Fußstapfen. Sie wird weiterhin von Otto Böhm unterstützt.