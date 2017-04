Hüfingen Vorverkauf gestartet

Kartenvorverkauf für das Hüfinger Sommertheater hat begonnen. Gezeigt wird in diesem Jahr das Stück „Das Artefakt – von Göttern, Römern und anderen Menschen“

Der Kartenvorverkauf für das Hüfinger Sommertheater 2017 hat begonnen. Karten sind während der Öffnungszeiten der Touristinformation montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr, donnerstags 14 bis 18 Uhr sowie montags bis mittwochs von 14 bis 16 Uhr erhältlich. Gespielt wird in diesem Jahr das Stück "Das Artefakt – von Göttern, Römern und anderen Menschen“ auf der Naturbühne bei der Baderuine. Die Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 19 Euro, Schüler und Studenten zahlen 11 Euro im Vorverkauf und 13 Euro an der Abendkasse. Es gibt zwölf Aufführungen, Premiere ist am 19. Juli um 20.30 Uhr. Es finden drei Aufführungsblöcke statt: 19. bis 22. Juli, 26. bis 29. Juli und 2. bis 5. August. Karten sind auch über das gemeinsame Kulturticket für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich. Außerdem beim Amt für Kultur der Stadt Villingen-Schwenningen, bei Zigarren-Weisbrod Donaueschingen, Touristinfo Donaueschingen, Amt für Tourismus, Kultur und Sport in Bräunlingen und in der Touristinfo Bad Dürrheim. Bild: Roland Sigwart