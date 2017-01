Hüfingen Viele Informationen bei Bürgerversammlung mit neuen Hüfinger Bürgermeister

Viele Informationen bei der Bürgerversammlung: Das Pfarrhaus steht zum Verkauf. Breitband ist ein wichtiges Thema für Ortsvorsteher.

Viele interessierte Bürger folgten der Einladung von der Ortsverwaltung zur Bürgerversammlung in die Bürgerhalle. Sie nutzten vor allem die Gelegenheit, dem neuen Bürgermeister Michael Kollmeier vor Ort zu begegnen und sein Engagement für Hausen vor Wald zu testen. Ortsvorsteher Hans-Peter Münzer begrüßte etwa 80 Anwesenden, darunter viele Stadträte, Stadtbaumeister Rafael Grimm, Rektorin Monika Wiederholl und einige Ortsvorsteherkollegen.

Rückblickend erinnerte der Ortsvorsteher an die gelungenen Projekte im Ort. Der langersehnte Spielplatz konnte noch vor den Sommerferien den Kindern übergeben werden. Einer der versiegten Dorfbrunnen, seit Jahren ein Anliegen der Hausener, plätschert wieder. In diesem Zusammenhang bedankte er sich bei Margot Langenbacher, die rund um den Brunnen für Sauberkeit sorgt. Auf Betreiben von Emil Happle, der leider inzwischen verstorben ist, sei am Ortsausgang Richtung Mundelfingen eine Bedarfshaltestelle der Buslinie 7260 eingerichtet worden. In diesem Bereich wird auch eine Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger beantragt.

Das Pfarrhaus soll verkauft werden. Das betrifft insofern die Gemeinde, als die Nutzer des Pfarrsaals – Kirchenchor, Ministranten und Krabbelgruppe – nach einem neuen Raum suchen müssten. Die Kirchengemeinde zieht in Betracht, den unteren Stock im Pfarrhaus anzumieten.

Schule, Kindergarten und die Vereine liegen dem Ortsvorsteher seit Beginn seiner Amtszeit im Jahr 1989 sehr am Herzen. In seinem Bericht über die vielen Aktivitäten der Schellenberger Schule, vor allem das Vorantreiben im Umgang mit modernen Medien, bringt er seine Wertschätzung zum Ausdruck. Beim kontrovers diskutierten Thema Kindergarten scheint Ruhe einzukehren. Der Beschluss, dass der Hausener Kindergarten ab 2017 als Außenstelle des Hüfinger Kindergartens geführt wird und in Behla ein zentraler Kindergarten entsteht, der ab 2019 die Kinder der Ortsteile aufnimmt, müsse wohl oder übel akzeptiert werden.

Ein weiteres Anliegen der Ortsverwaltung ist der Breitbandausbau, da schnelles Internet heute zur Grundversorgung gehört. Vielleicht schon 2017 wird in Hausen vor Wald mit dem Ausbau begonnen. "Machen Sie mit", appelliert Bürgermeister Kollmeier an die Bürger. Die Kosten für den Hausanschluss beliefen sich ungefähr auf 1000 bis 2000 Euro.

Imponiert hat dem neuen Bürgermeister in Hausen vor Wald der Zusammenhalt in den Vereinen, die intensiv geführten Diskussionen über Schule und Kindergarten und die Integration der Jugend. Als die drei Top-Themen in Hausen vor Wald nennt der Bürgermeister den Schulstandort mit einer Chance auf Erweiterung im Jahr 2019, den Breitbandausbau als "Zukunftstechnologie" und den Zughalt, wo ein Antrag beim Land läuft.

Am 16. März wird eine Gemeinderatssitzung in Hausen vor Wald stattfinden. Der Bürgermeister löst damit sein Wahlversprechen ein, in jedem Ortsteil eine Sitzung abzuhalten.

Daten und Fakten

Zum 31. Dezember 2016 zählte Hausen vor Wald 509 Einwohner, das waren fünf mehr als im Vorjahr. Die Geburtenzahl stagniert mit zwei, Todesfälle waren in 2016 zehn zu beklagen, im Jahr zuvor gab es nur einen Todesfall. Im Neubaugebiet Schaafwasen wurden im vergangenen Jahr zwei Wohnhäuser errichtet, acht Bauplätze sind noch frei. (lug)