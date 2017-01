Hüfingen Verein plant Kirchenkonzert zum Jubiläum

Der Männergesangverein Hausen vor Wald plant, seinen 65. Geburtstag im Herbst mit einem Kirchenkonzert zu feiern

Hausen vor Wald (lug) Bereits die Eröffnung der 65. Generalversammlung des Männergesangvereins mit dem Sängergruß hat akustisch bewiesen, dass die gesamte stimmgewaltige Männerschar anwesend war. Der Vorsitzende Michael Reitze berichtete von den anstehenden Höhepunkten in 2017.

Für das Frühjahrskonzert in der Stadthalle Hüfingen am 1. April, zusammen mit der Musikkapelle Hausen vor Wald, konnte als Gastverein der Frauenchor "Lie-Chörchen" aus Ewattingen unter der Leitung von Stefan Wehinger gewonnen werden. Im September ist anlässlich des 65-jährigen Vereinsbestehens ein Kirchenkonzert gemeinsam mit der Musikkapelle und dem Kirchenchor Hausen vor Wald geplant.

Für guten Probenbesuch konnte Michael Reitze 13 Sänger auszeichnen. Von insgesamt 49 Proben hatten mehr als die Hälfte maximal fünf Fehlproben. Die Sänger Ludwig Kromer und Manfred Föhrenbach aus Unadingen haben kein einziges Mal gefehlt. Von den momentan 22 aktiven Sängern sind mehr als die Hälfte "Auswärtige", jeweils vier aus Unadingen und Döggingen.

Schriftführer Lothar Scheier berichtete von den erfolgreichen Auftritten im vergangenen Jahr, von geselligen Zusammenkünften, einem runden Geburtstag und der Goldenen Hochzeit von Dirigent Rudi Teichner, dem Ausflug mit Bodenseeschifffahrt, organisiert von Sangeskollege Christian Weiss und einigen Sitzungen. Das geplante "Singen in den Mai" mit dem Schulchor der Schellenberger Schule konnte nicht stattfinden, da es im vergangenen Jahr an singfreudigen Schülern fehlte. Auch der "Song Contest", den der Gesangverein 2015 erstmals veranstaltete, wurde mangels Anmeldungen abgesagt.

Kassier Max Baumann erläuterte den Mitgliedern die anstehende Satzungsänderung. Für den Fall, dass der Verein sich auflöst, soll das Guthaben des Vereins an die Bläserjugend Hausen vor Wald gehen. Diesem Vorschlag des Vorstands wurde einstimmig stattgegeben.

Chorleiter Rudi Teichner hat für das Frühjahrskonzert anspruchsvolle Literatur ausgesucht. Den Liederzyklus "Aus Böhmens Hain und Flur" will er mit seinen Sängern am 4. und 5. März beim Probewochenende in der Bürgerhalle einstudieren. Das "Singen im Mai" mit den Schülern der Schellenberger Schule findet am 6. Mai statt, am 21. Mai geht's dann nach Rechberg zum Freundschaftssingen, im Juni zum Käppelefest nach Unadingen, es folgen Sommerfestival und Kirchenkonzert in Hausen vor Wald, im November zum Siedlerchor nach Donaueschingen und schon ist wieder Weihnachten.

Bei den Neuwahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Elmar Albicker, Kassier Max Baumann und Beisitzer Christian Weiss auf weitere zwei Jahre gewählt. Neu im Vorstand ist Hermann Kaiser als Beisitzer, Manfred Föhrenbach und Siegfried Wernet als Kassenprüfer.