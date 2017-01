Hüfingen Unglaublich: Fritz Fürst ist seit 75 Jahren bei der Hüfinger Feuerwehr

Der Hüfinger Feuerwehrmann Fritz Fürst engagiert sich seit einem Dreivierteljahrhundert mit Leib und Seele. Nur beim Brand im eigenen Haus kam er zu spät.

Ein ganze besondere Ehre wurde dem langjährigen Feuerwehrmann Fritz Fürst nun zu teil. Für seine 75 Mitgliedsjahre wurde er vom Stadtkommandanten Jan-Philipp Bäurer mit der Ehrenuhrkunde der Hüfinger Feuerwehr ausgezeichnet.

Mit 93 Jahren ist Fritz Fürst dienstältestes Mitglied und quasi ein Leben lang der Feuerwehr treu geblieben. Doch große Worte sind nichts für Fritz Fürst, er war stets ein Mann der Tat. Mit Leib und Seele war er sowohl aktives Mitglied bei den Floriansjüngern, als auch bei der Stadtmusik Hüfingen. Beide Vereine bedeuteten Fritz Fürst neben seiner Familie mit zwei Kindern außerordentlich viel und er fühlte sich im Vereinsleben stets aufgehoben.

In den Kriegs- und Nachkriegsjahren war er für die Hüfinger zu Stelle, wenn es brannte. Und Fürst erlebte in 75 Jahren die rasante technische Entwicklung der Feuerwehr und die steigende Anzahl von Einsätzen über die Brandbekämpfung hinaus mit.

Als 18-jähriger trat Fritz Fürst im Jahre 1941 in die Stadtabteilung der Feuerwehr ein und ließ sich im Jahr 1957 in der Landesfeuerwehrschule in Freiburg zum Gruppenführer ausbilden. Im selben Jahr wurde er zum Löschmeister und 1961 zum Oberlöschmeister befördert. Im Jahr 1966 macht er in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal die Ausbildung zum Zugführer und wurde anschließend zum Brandmeister befördert.

1991 wurde er für 50 Jahre Feuerwehrdienst geehrt und zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist nun dienstältestes Mitglied der Altersmannschaft. In all seinen Dienstjahren als aktiver Feuerwehrmann blieb Fritz Fürst ohne Verletzungen und Blessuren.

Während seiner Zeit in der Wehr war der gelernte Zimmermann und Dachdecker sehr aktiv und war bei vielen besondere Ereignissen zugegen. Meist war er vor Ort, wenn das erste Hüfinger Motorlöschfahrzeug LF15 zu Einsätzen ausrückte. Die Hüfinger Wehr war zu diesem Zeitpunkt als Stützpunktwehr eine der wenigen Feuerwehren mit motorisiertem Löschgerät. Deshalb wurden die Hüfinger Feuerwehrmänner oft zu Einsatzstellen gerufen, die als Überlandhilfe oft weit auswärts lagen. Das Einsatzgebiet umfasste damals das Wutachtal bis nach Weizen, von der Ostbaar bis nach Immendingen und Löffingen.

Die damalige Technik war mit der heutigen nicht zu vergleichen. Die Alarmierung fand über die örtliche Dachsirene statt. Als in den 1960er/70er Jahren die Weckerlinie (ein lauter Warnsummer im Hausgang, der bei Feueralarm für die Feuerwehr Hüfingen ein lautes Signal abgab) eingerichtet wurde, war sein Wohnhaus in der Herrengartenstraße auch für eine direkte Alarmierung verdrahtet.

In den 70er Jahren ergänzten erste hydraulische Rettungsgeräte die Ausrüstung, die die Rettung von Menschenleben bei Verkehrsunfällen erleichterten. Später folgte der Einsatz von Atemschutzgeräten.

All diese Fortschritte und Veränderungen erlebte Fritz Fürst als Feuerwehrmann mit, ebenso den Umzug des Feuerwehrgerätehauses von der Kronengasse zum jetzigen Standort in der Hausener Straße im Jahr 1994. Seit seinem Eintritt in die Wehr 1941 gab es zehn Feuerwehr-Kommandanten in Hüfingen.

Daheim brennt's

Kurios war vor allem eine Gegebenheit, an die sich Fritz Fürst erinnert. Bei einem Feuer-Großeinsatz in der Donaueschinger Straße erzählte ihm ein Kollege, dass er lieber nach Hause gehen sollte, denn dort würde es auch brennen. Doch Schlimmes war dort nicht passiert. Bei einem Gewitter hatte ein Blitzeinschlag einen Kabelbrand verursacht und das Sofa in Brand gesetzt. Als Fritz Fürst voller Schrecken zu Hause ankam, hatte seine Familie den Sofabrand bereits mit der Gießkanne selbst gelöscht.

Seine Leidenschaft zur Feuerwehr hat Fritz Fürst an seine Nachkommen weitergegeben. Sein Sohn Artur Fürst war als Löschmeister jahrelanger Kommandant der Werkfeuerwehr bei der FF Holzindustrie. Sein Enkel, Steffen Albert, ist als Zugführer und ebenfalls Brandmeister in der Feuerwehr Hüfingen, Abteilung Stadt, aktiv.