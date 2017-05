Hüfingen Unfall: Autofahrer mit über zwei Promille rasend schnell auf der B27 unterwegs

Ein alkoholisierter Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer und verursacht einen Unfall mit 16 000 Euro Schaden.

Ein mit über zwei Promille alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagnachmittag beim Überholen zwischen Hüfingen und Blumberg auf der Bundesstraße 27 zunächst andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und dann einen Unfall mit rund 16 000 Euro Sachschaden verursacht.

Der 35-jährige Mann fuhr mit seinem Auto in Richtung Blumberg, überholte nach Polizeiangaben mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit andere Autos und schnitt diese beim Wiedereinscheren. Bei einem erneut begonnenen Überholvorgang von zwei Autos kam ein Fahrzeug entgegen. Der Alkoholisierte brach seinen Überholvorgang ab und lenkte den Wagen scharf nach rechts. Hierbei stieß der Wagen des Betrunkenen gegen das Heck eines ebenfalls in Richtung Blumberg fahrenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der angefahrene Wagen ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort blieb der Wagen beschädigt in einer Wiese stehen. Der Unfallverursacher kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Auto im angrenzenden Seitenstreifen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je etwa 8000 Euro. Der 45-jährige Fahrer blieb unverletzt, seine 39-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Auch der alkoholisierte Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in das Schwarzwald-Baar Klinikum, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den 35-Jährigen kommen nun nach Informationen der Polizei eine Strafverfahren und auch führerscheinrechtliche Maßnahmen zu.