Hüfingen TuS-Dreikönigstheater: Einen Haarschnitt und einen Mann

TuS-Dreikönigstheater unterhält mit Komödie: Ein Friseursalon wird dabei zur Partnervermittlung. Doch für die einsame Dame einen Mann zu finden, ist gar nicht so leicht.

Hüfingen – In Hüfingen lohnt es sich, öfters mal zum Friseur zu gehen. Nicht nur wegen der eigenen Haarpracht, die es zu pflegen und stylen gilt, sondern weil der Salon als Nachrichten- und Kommunikationszentrale optimal genutzt werden kann. Oder gar weil man einen passenden Mann sucht und sich dieser in Hüfingen selbst bei mehrjähriger intensiver Suche nicht finden lässt. Der Friseursalon also mit einem zweiten Standbein als Partnervermittlung könnte den Hüfinger Einzelhandel ideen- und erfindungsreich beleben und sogar die Kundenfrequenz erhöhen.

Wie das funktionieren kann, das zeigt das diesjährige Dreikönigstheater mit seinen vier Aufführungen im Bahnhofsaal. "Hin und Hair" lautet der Titel der Komödie von Diana Weber, die vom erfahrenen TuS-Regisseur Frieder Schräbler bearbeitet wurde. Dabei hat er die Rollen seiner zehnköpfigen Truppe so perfekt eingeteilt, dass man meint, echt beim Friseur zu sitzen.

Zum neusten Kundenservice des Friseursalons von Doreen Winkler zählt nun auch die Vermittlung eines Mannes für ihre Kundin Eva Müller, die sich in Hüfingen seit drei Jahren nach der Liebe ihres Lebens sehnt, leider bisher ergebnislos. Um ihr zu dem ersehnten Liebesglück zu verhelfen, beschließen die Friseurmeisterin und ihr männerverliebter Friseur Ingo Krause sowie die extrovertierte Auszubildende Anna mehrere Kandidaten für die einsame Kundin zu einem Date einzuladen. Das funktioniert so auch prima und schnell finden sich tatsächlich vier partnerlose Männer.

Doch jetzt wird den Gästen in vollen Bahnhofsaal schnell klar, warum "Frau" in Hüfingen kaum einen passenden Mann findet: Jeder der potenziellen Kandidaten ist mit herausragenden Eigenschaften ausgestattet, die der Liebe kaum zuträglich sind. Zudem vermasselt eine überkandidelte Freundin ein Date und zieht selbst mit dem Schönling ab. Doch nach vielem "Hin und Hair" ist es wie im wirklichen Leben: Die Erfüllung einer Sehnsucht kommt meist unverhofft. In diesem Falle in Form des Dorfpolizisten, der wegen der Anzeige des Hausbesitzers eingreifen muss und sich auf den ersten Blick in die enttäuschte Dame verliebt.

Mit viel Leidenschaft und Spielfreude wurde bei der Premiere das amüsante Stück von den Akteuren auf der Bühne serviert, ganz in der Manier, wie man es vom TuS-Theater gewohnt ist. Drei Schauspieler belegten sogar eine Doppelrolle. Mit der turbulenten Geschichte und dem Bezug zu Hüfingen wurden die Gäste einen ganzen Abend lang bestens unterhalten. Mehr Komfort für die Schauspieler bot der erweiterte Raum hinter der Bühne, der zum ersten Mal benutzt werden konnte.

Die Besetzung

Für die Vorstellung am Sonntagabend (Beginn: 19 Uhr) gibt es noch vereinzelt Karten.

Mitwirkende: Sabine Landen, Jochen Wirth, Maren Koffler-Siehl, Iris Breuninger, Susanne Hauser, Helga Schafbuch, Ralf Breuninger, Timon Vosseler, Dirk Schmitz, Kurt Löhr. Regie: Frieder Schräbler, Licht & Ton: Felix Breuninger, Alexander Schmitz, Maske: Sylvia Faller, Souffleuse: Renate Seidel, Bühnenbau, Requisiten, Organisation: Joachim Seidel, Layout Programm/Plakat: Annette Kümmel.