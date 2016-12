Hüfingen Traditionsbruch: Am Fasnet-Mentig müssen Hansel und Gretel "uf de Gass" feiern

Die Hüfinger Narren brauchen ein neues Konzept für den Fasnet-Mentig. Am Abend muss die Halle 2017 geschlossen bleiben, denn zu wenige Gäste bescheren dem Verein ein Minusgeschäft.

Die offene Festhalle nach dem Umzug gehört zur alten Hüfinger Fasnet-Tradition. Doch was tun wenn die Gäste am Abend ausbleiben?

Veränderungen gesellschaftlicher Strukturen machen auch vor der traditionellen Fasnet nicht halt. Dieser Umstand und noch weitere Gründe sorgen am Fasnet-Montag in der Festhalle seit etwa fünf Jahren für sinkende Besucherzahlen. Und zwar in einem Ausmaß, dass sich die Narrenzunft Hüfingen mit seinem Zunftmeister Thomas Schmid zur Schließung der Halle an diesem wichtigen Tag der Fasnet entschlossen hat.

Diese Entscheidung, die an der Sitzung der Narrenzunft am elften November verkündet wurde, erntete natürlich entsprechende Kritik. Denn eine geschlossene Festhalle nach dem großen Umzug ist für viele Teilnehmer, Gruppen und Narren in Hüfingen nahezu ein Super-Gau.

Die Wellen schlugen hoch, der öffentliche Druck war groß und es gab Bestrebungen, dass ein anderer Hüfinger Fasnet-Verein die Halle nach dem Umzug anmieten wollte. Diesem Druck gab die Narrenzunft nun nach. So bleibt die Halle am Nachmittag auch im Jahr 2017 nachmittags bei freiem Eintritt geöffnet, aber am Abend werden definitiv die Türen geschlossen.

Der Fasnet-Mentig gehört mit seinem großen Umzug durch die Hauptstraße zu den Höhepunkten der Hüfinger Straßenfasnet. Schon deshalb bevölkern jede Menge Narren die Innenstadt. Sie hatten stets Zugang zur Festhalle, in der Musikgruppen, Narrenzünfte und Bewirtung für beste Stimmung sorgten. So soll es auch bleiben.

"Mit nur noch etwa 100 bis 150 zahlenden Gästen können wir am Montagabend nicht mehr leben, dazu ist auch der Aufwand viel zu groß", zieht Zunftmeister Thomas Schmid die traurige Bilanz. Denn finanziell bleibt nach Abzug der Hallenmiete, der Bezahlung der Musikband und Kosten für die Bedienung nichts für den Verein übrig.

"Wir hatten in den vergangenen 20 Jahren hier immer eine bombastische Stimmung in der Halle, es spielten verschiedene Musiken auf und unterschiedliche Tanzgruppen auf der Bühne sorgten für tolle Unterhaltung. Doch in letzter Zeit lockten selbst bekannte und gute Unterhaltungsbands kaum noch Gäste in die Halle", berichtet Schmid.

"Wir sind auf einem Tiefpunkt angelangt und müssen uns ein neues Konzept überlegen. 2017 bleibt die Halle abends geschlossen. Und was 2018 ist wissen wir noch nicht", sagt der Zunftmeister. Mit seinen Kollegen habe er in mehrfachen Sitzungen die vielfachen Probleme besprochen.

"Wir hoffen auf neue Ideen und dass diese auch machbar sind" sagt Thomas Schmid, der seit 18 Jahren an der Spitze der Narrenzunft steht und sich üben den Boom der Hüfinger Zünfte der letzten zehn Jahre freut. Nicht nur der Hansel und sein Gretle erfreuen sich steigender Beliebtheit bei den jungen Hüfingern, auch andere Zünfte erleben geradezu eine Hoch-Zeit.

Für den Besuch der Festhalle am Montagabend mussten die Gäste bisher sechs Euro und die Umzugsteilnehmer drei Euro Eintritt bezahlen, 2016 war für die Umzugsteilnehmer frei.

"Wir haben mit dem Richten der Halle am Montag einen riesigen Zeitdruck, da am Abend zuvor hier der Turnerball stattfindet. Für die Bewirtung von 15 bis 18 Uhr müssen wir einiges aufbauen. Mittags haben wir nur eine kurze Pause bis zum Umzug. Und danach haben wir zwar eine volle Halle, aber der Verzehr ist leider rückläufig", berichtet Schmid. "Gegen 18 Uhr müssen wir die Halle schon wieder für den Abend sauber machen und umbauen" beschreibt er den Aufwand für die Helfer.

Und was vermutet der Zunftmeister, warum die Gäste ausbleiben? "Die Jungen wollen offensichtlich was anderes, neues und die anderen wollen abends nicht mehr so weggehen wie bisher. Wir haben ja mit unzähligen Veranstaltungen das ganze Jahr über Fasnet, die Menschen sind vielleicht einfach gesättigt von den vielen Angeboten", findet Schmidt.

Zunftmeister Thomas das Schmid hofft jedenfalls, dass der Fasnet-Mentig-Abend mit neuen Ideen wieder attraktiv gestaltet werden kann. Entsprechend der Hallenschließung laute das diesjährige Motto jetzt aber erst mal: "Fasnet uf de Gass."

Narrenzunft

Die Hüfinger Narrenzunft pflegt eine lange Tradition und kann sich über eine steigende Beliebtheit freuen. Das betrifft nicht nur die leitende Figur des Hüfinger Hansel mit seinem Gretle, sondern auch die anderen Hästräger wie die Berghexen, Bärcheappeli, Scheeremanne, Siireschalm sowie die Schächerkatzen. Doch gerade der einzigartige Hansel hat in den vergangenen Jahren einen wahren Boom erfahren. 100 und mehr Hästräger sind seit zehn Jahren stets beim Umzug durch die Innenstadt zu bewundern. Das kunterbunte Stelldichein in der Festhalle nach dem großen Umzug am Montag ist seit jeher fester Bestandteil der Hüfinger Fasnet. (gal)