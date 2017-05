Hüfingen Thorsten Frei zu Besuch in Hüfingen

Der Bundestagsabgeordnete informierte sich vor Ort. Einer Stippvisite im Rathaus folgte der Rundgang im F.F. Altenpflegeheim.

Ambitionierte Bauprojekte waren das Leitmotiv, unter dem der Besuch von Thorsten Frei am Donnerstagabend in Hüfingen stand. Zunächst hatte sich der Gast aus Berlin im Amtszimmer von Michael Kollmeier eingefunden, um sich vom Bürgermeister, dessen Stellvertreter Harald Weh, Stadtrat Joachim Seidel sowie Bauamtsleiter Rafael Grimm die "hochinteressante Entwicklung vor Ort" aus der Perspektive der örtlichen Amtsträger schildern zu lassen.

Bürgermeister Kollmeier wusste denn auch passenderweise von erfreulicher Post aus der Bundeshauptstadt zu berichten: Jüngst ist der Förderbescheid für zehn neue Betreuungsplätze an der Kindertagesstädte Behla eingetrudelt. Und freilich zeigte sich Frei "erfreut, dass das Beschlossene unmittelbar sichtbar wird". Der Abgeordnete berichtete des Weiteren von den verschiedenen Programmen der Bundesregierung zur Förderung kommunaler Entwicklung und betonte deren Wirksamkeit auch hinsichtlich nachfolgender privater Investitionen.

Das Gespräch kurvte sodann in Richtung Verkehrspolitik: Kollmeier äußerte seine Erleichterung, dass es an beiden Baustellen der B 27 nun endlich vorangeht. Auch die geplante Lärmschutzwand kommt: Die Verhandlungen mit dem Regierungspräsidium befänden sich in den letzten Zügen, so der Bürgermeister.

Die thematische Brücke zum anschließenden Besuch des F.F. Altenpflegeheims bildete schließlich Michael Kollmeiers Bericht über das geplante Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses, wo alsbald mehrere seniorengerechte Wohnungen entstehen werden.

Bauen und Sanieren für ein würdiges Leben im Alter – dies ist auch in der renommierten Hüfinger Altenpflegeeinrichtung wieder ein Thema: Dort steht die Renovierung des altehrwürdigen Schlossgebäudes an. Zwei Stockwerke und rund 50 Zimmer müssen komplettsaniert werden: Technik, sanitäre Anlagen und der Brandschutz dem Stand der Zeit angepasst sowie bisherige Doppelzimmer getreu dem bis 2019 gesetzlich fixierten Recht zu Einzelzimmern werden.

Mindestens 3,5 Millionen Euro werden dafür benötigt – und das, nachdem das Heim in den vergangenen Jahren bereits elf Millionen für diverse Bau- und Erweiterungsprojekte investiert hat. Unter anderem auch in ein Blockheizkraftwerk, mit dem sich 40 000 Euro an Kosten jährlich einsparen lassen.

Die Anliegen, die Heimleiter Helmut Matt an den Bundestagsabgeordneten adressierte, bezogen sich denn auch auf Reformen der Bundespolitik, namentlich die des Pflegeversicherungsgesetzes: Insbesondere die Transformation der bisherigen Pflegestufen-Regelung in das Einstufungsprinzip nach fünf Pflegegraden nährt an der Hüfinger Pflege-Basis die Befürchtung, dass "wir als stationäre Einrichtung zu den Verlierern gehören könnten". Der Grund für die Diagnose? Die Leistungen für die hohen Pflegegrade werden nicht mehr so gut finanziert. Eine Therapie? Die Pflegesätze sollen zur Kompensation angehoben, der Personalschlüssel vergrößert werden.

Mitarbeitergewinnung und Personalführung: Auch in der Hüfinger Altenpflege sind das essenzielle Themen. Zwar herrscht in dem Haus, das MdB Thorsten Frei als "Referenz-Einrichtung in der Region" rühmte, traditionell nur eine geringe Mitarbeiter-Fluktuation, jedoch gehen nunmehr viele Kräfte in Richtung Ruhestand. Insbesondere für den Bereich der Betreuung, weniger für die Pflege selbst, werden zusätzliche Helfer gebraucht.

Nötig war auch die – nun realisierte – stärkere Trennung zwischen Management- und Pflegetätigkeiten sowie auch eine Entbürokratisierung: Durch ein selbst entwickeltes Dokumentationssystem bleibt mehr Zeit für die Patienten.

Mit Skepsis betrachten die Pflegeexperten auch die Inflation von Kontrollen, denen sie ausgesetzt sind. Ihr Plädoyer: Wenigstens die Prüfungen des Medizinisches Diensts der Krankenkassen sollten nur noch bei konkretem Anlass stattfinden. Matt deutlich: "Vertrauen ist besser. 99 Prozent der Einrichtungen leisten sehr gute Arbeit."

Das Forschungsprojekt

"Interactive Memories" heißt ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Projekt, an dem sich das F.F. Altenpflegeheim beteiligt – und über welches die Einrichtung auch eine Halbtagesstelle finanziert bekam. "Interactive Memories" widmet sich der Frage, wie Technik der Biographiearbeit und Erinnerungspflege bei demenzkranken Patienten dienlich gemacht werden kann. Hierzu wurde in der Hüfinger Pflegeeinrichtung unter anderem eine zwei Meter breite "interaktive Wand" installiert, die per Touchscreen intuitiv von den Senioren bedient werden kann und ebendiese mit Klängen, Bildern und Erinnerungselementen zurück in die Lebenswelten zur Zeit ihrer Kindheit, Jugend und Berufstätigkeit befördert. (chn)